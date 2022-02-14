"Будуватимуть мультикомплекс": у Вінниці об'єднають дві спортшколи

Обʼєднати Вінницьку обласну дитячо-юнацьку спортивну школу стрільби із дитячо-юнацькою спортивною школі імені Юлії Рябчинської. Таке рішення прийняла комісія з питань освіти, культури, релігії та спорту обласної ради 14 лютого.

Фото: Суспільне Вінниця

Із присутніх восьми депутатів за проголосували п'ятеро, два проти, один утримався.

Питання повторно винесли на голосування і його підтримали шестеро депутатів, каже директор дитячо-юнацької спортшколи стрільби Віктор Щерба. Додає, складається враження, що депутати дочекалися, коли тренери, спортсмени та адміністрація закладу вийдуть із зали, а тоді перегосолосували за закриття закладу.

"Було двічі проголосовано на засіданні комісії. І коли ми вийшли, нам через пів години телефонують і кажуть, що проголосували по-іншому. Вважаю, це порушенням законодавства України і всіх регламентів, та людських понять" , – говорить Віктор Щерба.

Фото: Суспільне Вінниця

Що рішення комісії винесли на повторне голосування, телефоном підтвердив ініціатор реорганізації школи стрільби, депутат ОР Андрій Корнійчук. Каже, так обласний бюджет зекономить 915 тисяч гривень. Спортшкола немає власного приміщення і тирів, а орендує їх.

"У школі будуть нові можливості – будуватимуть мультикомплекс, у якому буде бокс, волейбол і гімнастика", – розповідає Віктор Щерба.

Питання реорганізації спортшкіл внесуть до порядку денного чергової сесії ОР. Якщо депутати його підтримають – тренуватися вінницькі стрільці будуть у дитячо-юнацькій спортшколі імені Юлії Рябчинської. Там займаються спортсмени з веслувальних видів спорту. У приміщенні має відбутися реконструкція, каже Віктор Щерба.

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