За рік у Вінниці планують відремонтувати дахи 24 багатоповерхівок

У Вінниці тривають роботи з ремонту покрівель у багатоквартирних будинках. В цьому році планують капітально полагодити дахи у 24 багатоповерхівках. Наразі роботи тривають на шести багатоквартирних будинках.

Про це йдеться на сайті вінницької міської ради.

Капітальні ремонти проводять на умовах співфінансування, де 70% витрат покриває міський бюджет, решту грошей сплачують мешканці.Також для будинків ОСББ, що обрали ремонт покрівлі в рамках програми підтримки об’єднань співвласників.

Якщо будинок зведений до 1970 року, фінансова підтримка надається на ремонт двох конструктивних елементів.

"Ремонт дахів вже кілька років поспіль найпопулярніший вид капремонту. Кількість будинків, де полагодять покрівлі, може змінюватися впродовж року. Все залежить від фінансових можливостей бюджету громади та ініціативи мешканців долучитися до програми співфінансування", — розповів директор департаменту житлового господарства міської ради Роман Фурман.

Наразі майстри лагодять дахи на шести багатоповерхівках:

вул. Магістратська, 102,

вул. Хлібна, 25,

вул. Ар. Артинова, 29,

вул. Г.Успенського, 69,

вул. Саксаганського, 13,

вул. Магістратська, 110.

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