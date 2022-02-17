Народна депутатка від партії "Голос" повідомила, що за 10 хвилин записалася у лави територіальної оборони міста Києва.

Про це політикиня повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Друзі, я сьогодні записалася до загону територіальної оборони. Це зайняло в мене 10 хвилин, які минули в чудовій розмові з потенційним командиром", – заявила Рудик.

Вона закликала усіх політиків надати приклад для громадян та записатися в тероборону.

"Вважаю, що кожен українець, кожен політик сьогодні має власним прикладом демонструвати підтримку нашої армії, оборони і захищати незалежність України. Бо кожен з нас має знати, що йому робити у випадку агресії ворога. Хто буде стріляти, хто підносити патрони, а хто готуватиме кашу в тилу, як це було на Майдані", – зазанчила лідерка "Голосу".

Що відомо

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадяни з досвідом військової служби.

Для розгортання сил територіальної оборони необхідно фінансування у розмірі 2,7 млрд гривень. Про це під час засідання Кабінету міністрів 26 січня повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За словами міністра, в усіх прикордонних регіонах бригади тероборони набули готовності 70%, а у лютому цей показник буде досягнуто по всій Україні.

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