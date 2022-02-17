Змагання з фігурного катання у Полтаві: як готуються спортсмени

У Полтаві готуються до всеукраїнського відкритого чемпіонату із фігурного катання. На нього зареєстрували понад 200 учасників із різних регіонів. Це професійні спортсмени та аматори, каже Суспільному організатор змагань Юрій Журавльов.

На полтавській ковзанці восьмирічна учасниця змагань із фігурного катання Дарина Жолобецька виконує вправу під назвою ластівка. Фігурним катанням Дарина займається двічі на тиждень. Нині готується до всеукраїнських відкритих змагань "PoltavaWinterCup"

"У ластівці треба стояти на одній нозі, щоб друга нога була піднята рівно, щоб була дуже гарна позиція, щоб було тіло гарне. Це мої перше змагання, я не можу підібрати слів, як мені зараз страшно, і я дуже сильно хвилююсь. Якщо я вчу якісь нові елементи, тоді так, це складно. Але якщо декілька тренувань, тоді воно відразу виходить.", – розповідає Дарина Жолобецька.

Фото: Суспільне Полтава Восьмирічна Дарина Жолобецька виконує вправу під назвою ластівка.

"Фізичне навантаження досить таки вагоме, але все одно дитина ходить із задоволенням. І навіть якщо впаде десь там, ноги болять, але все одно час минає, день-два, і все одно ідемо на тренування", – розповідає мама учасниці змагань із фігурного катання Ольга Жалобецька.

Ці змагання у Полтаві влаштують 19 та 20 лютого. Нині зареєстрували понад дві сотні учасників різного віку з Полтавщини та ще семи областей України, каже організатор.

"Може брати участь будь-хто. Звичайно, є група А, група Б. Група А – це діючі спортсмени, це ДЮСШори, спортивні школи, федерації фігурного катання і так далі. У групі Б будуть брати участь абсолютно всі, це аматорська група. Тому немає обмежень", – говорить організатор змагань із фігурного катання Юрій Журавльов.

Фото: Суспільне Полтава Організатор змагань із фігурного катання Юрій Журавльов

Нині до змагань Юрій Журавльов тренує полтавських фігуристів. Десятирічний Євгеній Пустяк цим спортом займається чотири роки.

"Ти на льоду не так, як на підлозі, що ти відштовхнувся і плигнув. Там треба наїхати по дузі. Дуже захопливий вид спорту, мені усе подобається, але треба прикладати багато зусиль", – розповідає учасник змагань із фігурного катання Євгеній Пустяк.

Тренуються полтавські спортсмени двічі на тиждень: у будні мають індивідуальні заняття, а у вихідні – групові, каже Юрій Журавльов.

"Вони відпрацьовують всі елементи, всю базу, всі ази, всі навички, ковзання. А уже індивідуально готуємо кожну дитину із програмами до виступу на чемпіонаті", – розповідає організатор змагань із фігурного катання Юрій Журавльов.

За словами Юрія Журавльова, всеукраїнські відкриті змагання із фігурного катання організовують у Полтаві від 2013-го року.

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