Біля Полтави розпочались обласні змагання із гірськолижного слалому

Дводенний чемпіонат області з гірськолижного спорту організували у селі Кам’янка неподалік Полтави. Протягом 3 та 4 лютого змагатимуться 120 учасників. Про це Суспільному повідомив організатор змагань Сергій Дорош.

У перший день спортсмени змагались у дисципліні «слалом-гігант». 4 лютого відбудуться заїзди із «спеціального слалому». За результатами дводенних змагань мають сформувати збірну команду з 36 спортсменів, повідомив Сергій Дорош.

Загалом участь у чемпіонаті беруть 120 спертсменів. Їх розділили на п’ять вікових категорій – від дев'яти до 25 років.

«Усі учасники з Полтавської області. На відкритий чемпіонат можуть заявлятись і спортсмени з інших областей і цьогоріч теж така можливість була, але через карантинні обмеження вони не приїхали», – каже Сергій Дорош.

фото: надане Сергієм Дорошем Змагання із гірськолижного слалому

Відкритий чемпіонат Полтавщини з гірськолижного спорту організовують з 2009-го року.

Збірна команда Полтавської області 6 лютого братиме участь у кубку України у селищі Славське, що на Львівщині.