У Полтаві спортсмени з порушеннями слуху готуються до кубка України з карате. Його запланували на квітень 2022 року у місті Куп’янськ Харківської області. Полтавщину на змаганнях представлять 15-ро спортсменів. Нині вони готуються по три години на день, про це Суспільному розповів головний тренер дефлімпійської збірної України з карате Микола Богодистий.

Шість разів на тиждень по півтори години зранку та ввечері. Так до кубка України з карате готуються спортсмени з порушеннями слуху у Полтаві.

"Ми спочатку бігаємо, потім важлива розминка, розтяжка, а потім уже техніку виконуємо.Так, важко, але я терплю", – каже спортсменка Інеса Причина.

15-річна Інеса карате займається вісім років. Крім неї на змаганнях область представлятимуть ще 14 спортсменів.

Фото: Суспільне Полтава Каратисти готуються до всеукраїнських змагань

"Нам зараз складно, але є спілкування, є друзі, вони мене підтримують.Техніка і змагання – складно. Тренування – трішки легше, але на змаганнях зовсім по-іншому, з психологічної точки зору", – говорить учасник дефлімпійської збірної з карате Юрій Гайдученко.

Спортсмени тренуються у двох розділах – куміте і ката, каже головний тренер дефлімпійської збірної України з карате Микола Богодистий.

"Тренування у нас, це два розділи, це розділ ката, яким зараз ось тренуються наші спортсмени, і розділ куміте, де одягають захист на руки та на ноги, і б’ються", – додає Микола Богодистий.

Фото: Суспільне Полтава Тренування спортсменів

"Єдине що нам потрібно, це з ними знаходити комунікацію. Їм потрібно показати, і показати краще, ніж вони це роблять. Взагалі це мені як тренеру трішки не вдається, бо вони вже роблять краще, ніж я", – говорить старший тренер у відділі ката з карате серед людей з порушенням слуху Олександр Буряк.

Змагання запланували на 1-2 квітня 2022 року. Тоді мають відібрати спортсменів, які представлять збірну України на Дефлімпійських іграх у Бразилії.

"Я дуже хвилююся, але на змаганнях потрібно виступати, бо це досвід. Чим більше досвіду, тим краще у мене буде усе виходити", – спортсменка Єлизавета Бондар.

Фото: Суспільне Полтава Учасники дефлімпійської збірної з карате

"Ми чекаємо підтвердження з Бразилії, де вони повинні підтвердити командні види – це стінка на стінку, хлопці і дівчата, та «ката» три на три, то поїде вся команда, заплановано 21 спортсмен. Якщо команди «ката» не підтвердять, то команда зменшиться", – розповідає головний тренер дефлімпійської збірної України з карате Микола Богодистий.

Дефлімпійські ігри у Бразилії мають відбутися із 1 до 15 травня 2022 року.

Читайте також: