У львівських трамваях почали тестувати режим економії опалення. Відтепер, аби двері відкрилися, пасажири мають натиснути спеціальну кнопку. Це роблять для того, аби зберегти тепло та зекономити на опаленні. Винятком є години пік в будні дні — з 7:00 до 10:00 та з 16:00 по 20:00. Тоді двері відкриватимуться автоматично. Про те, як львів'яни ставляться до ініціативи, дізнавалося Суспільне.

Від сьогодні, 14 лютого, аби двері у трамваї відчинили, пасажири мають натиснути на кнопку – всередині, щоб вийти та зовні, аби зайти до салону. Упродовж дня такий режим тестував водій Іван Вовк.

"Зранку попробував, зранку погано – люди показували, що я ненормальний, бо дверей не відкриваю. Я їм кажу: "Кнопки!". А люди: "Шо? Га?". Не розуміють того. Та то не для наших людей, бо в нас зупинок мало, що на тротуарах, а так — на дорогу, там де транспорт проїжджає. Як ти зупиняєшся на зупинці і двері відкриваєш, то вже транспорт зупиняється, по правилах так є. А будуть закриті двері – то транспорт буде їхати", — каже водій трамваю.

Суспільне Львів Тестування режиму економії опалення

Про такі нововведення пасажирів повідомляють під час руху через гучномовці.

"Тепер самому треба? Вперше чую. Напевне, незручно, думаю, що водій має закривати і відкривати. Кожен як почне натискати кнопки", — каже пасажир Володимир Труш.

Жанна Патюк каже, такий режим є зручним і для водіїв, і для пасажирів.

"Так краще водію буде. Легше й самому відкривати двері, буває таке, що на зупинці не відкривають двері. А так ти просто натискаєш собі на кнопочку і все", — каже пасажирка.

Львів'янин Олександр Лецко теж підтримує таку ініціативу:

"Це краще в тому, що людина нажала і водію не треба переживати. Також буде тепліше".

Суспільне Львів Тестування режиму економії опалення

Такі кнопки зараз є лише в частині трамваїв. Вони курсують за маршрутами № 1, 2, 3, 6 та 8.

"Зараз ми говоримо про загальну кількість – це є 39 трамваїв. Це є 30 трамваїв, які до нас приїхали з Берліну, а також всі трамваї "Електрон" обладнані цими кнопками. Наступний етап – ми плануємо поширити цю акцію на тролейбуси марки "Електрон". Основна мета – це власне збереження приємного клімату в салоні. Це збереження тепла", — каже начальник міського управління транспорту Орест Олеськів.

Суспільне Львів Кнопка для відкриття дверей

За словами Ореста Олеськіва, такий режим тестуватимуть до 31 березня. Та потім його планують продовжити, адже влітку в цих трамваях працюватимуть кондиціонери.

Що відомо

13 січня у Львові стартував перший етап впровадження е-квитка. Відтак, в тестовому режимі запрацювала автоматизована система оплати проїзду у громадському транспорті. На цьому етапі тестують обладнання та систему загалом, допомагають пільговим категоріям адаптуватися до користування персоніфікованими картками

До кінця лютого можна здійснювати пільгові поїздки і на основі звичайних посвідчень. Для пасажирів продовжує діяти готівкова форма оплати за проїзд. Вартість незмінна – 10 грн.

Увесь львівський громадський транспорт, а це близько 750 маршруток, трамваїв та тролейбусів, уже обладнали валідаторами – це пристрої для зчитування ЛеоКарт.

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