У львівських трамваях почали тестувати режим економії опалення. Відтепер, аби двері відкрилися, пасажири мають натиснути спеціальну кнопку. Це роблять для того, аби зберегти тепло та зекономити на опаленні. Винятком є години пік в будні дні — з 7:00 до 10:00 та з 16:00 по 20:00. Тоді двері відкриватимуться автоматично. Про те, як львів'яни ставляться до ініціативи, дізнавалося Суспільне.
Від сьогодні, 14 лютого, аби двері у трамваї відчинили, пасажири мають натиснути на кнопку – всередині, щоб вийти та зовні, аби зайти до салону. Упродовж дня такий режим тестував водій Іван Вовк.
"Зранку попробував, зранку погано – люди показували, що я ненормальний, бо дверей не відкриваю. Я їм кажу: "Кнопки!". А люди: "Шо? Га?". Не розуміють того. Та то не для наших людей, бо в нас зупинок мало, що на тротуарах, а так — на дорогу, там де транспорт проїжджає. Як ти зупиняєшся на зупинці і двері відкриваєш, то вже транспорт зупиняється, по правилах так є. А будуть закриті двері – то транспорт буде їхати", — каже водій трамваю.
Про такі нововведення пасажирів повідомляють під час руху через гучномовці.
"Тепер самому треба? Вперше чую. Напевне, незручно, думаю, що водій має закривати і відкривати. Кожен як почне натискати кнопки", — каже пасажир Володимир Труш.
Жанна Патюк каже, такий режим є зручним і для водіїв, і для пасажирів.
"Так краще водію буде. Легше й самому відкривати двері, буває таке, що на зупинці не відкривають двері. А так ти просто натискаєш собі на кнопочку і все", — каже пасажирка.
Львів'янин Олександр Лецко теж підтримує таку ініціативу:
"Це краще в тому, що людина нажала і водію не треба переживати. Також буде тепліше".
Такі кнопки зараз є лише в частині трамваїв. Вони курсують за маршрутами № 1, 2, 3, 6 та 8.
"Зараз ми говоримо про загальну кількість – це є 39 трамваїв. Це є 30 трамваїв, які до нас приїхали з Берліну, а також всі трамваї "Електрон" обладнані цими кнопками. Наступний етап – ми плануємо поширити цю акцію на тролейбуси марки "Електрон". Основна мета – це власне збереження приємного клімату в салоні. Це збереження тепла", — каже начальник міського управління транспорту Орест Олеськів.
За словами Ореста Олеськіва, такий режим тестуватимуть до 31 березня. Та потім його планують продовжити, адже влітку в цих трамваях працюватимуть кондиціонери.
Що відомо
- 13 січня у Львові стартував перший етап впровадження е-квитка. Відтак, в тестовому режимі запрацювала автоматизована система оплати проїзду у громадському транспорті. На цьому етапі тестують обладнання та систему загалом, допомагають пільговим категоріям адаптуватися до користування персоніфікованими картками
- До кінця лютого можна здійснювати пільгові поїздки і на основі звичайних посвідчень. Для пасажирів продовжує діяти готівкова форма оплати за проїзд. Вартість незмінна – 10 грн.
- Увесь львівський громадський транспорт, а це близько 750 маршруток, трамваїв та тролейбусів, уже обладнали валідаторами – це пристрої для зчитування ЛеоКарт.
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