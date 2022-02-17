Тероборона на Хмельниччині: хто і як записується

На 74 відсотки укомплектований Старокостянтинівський батальйон тероборони офіцерами, сержантами та солдатами. Про це розповів заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи Старокостянтинівського окремого батальйону тероборони Хмельницького району Дмитро Шейгис. За його словами, Старокостянтинівський батальйон територіально охоплює увесь Хмельницький район, крім обласного центру. Про те, як записатися на контракт та в резерв тероборони, де нині дислокується батальйон, які проблеми виникають при його формуванні, знає Суспільне.

Вчителька української мови та літератури, а також діюча психологиня Віра Петрук підписує заяву на вступ до резерву Старокостянтинівського батальйону тероборони. Розповідає: "В такій нелегкій ситуації не можна стояти осторонь, потрібно проявити громадянську позицію. Тому я вирішила вступити в лави територіальної оборони. Я працюю практичним психологом, я можу бути корисним в Збройних Силах України. Я можу проводити реабілітацію для військовослужбовців, які пройшли війну. Я можу бути діловодом, як вчитель української мови та літератури. Я готова стояти до кінця, щоб захищати нашу Україну".

На запитання, чи візьме до рук зброю, Віра Петрук каже: "Я сподіваюся, що такого не станеться. Але я прийшла сюди для того, щоб мене навчили тримати цю зброю, якщо буде така необхідність".

За словами чергового військової частини 7182 Івана Нагорного, зранку до них звернулися 6 громадян, які захотіли проходити службу в батальйоні тероборони.

Для того, аби проходити службу в теробороні, каже Дмитро Шейгис, необхідно принести копію паспорта, копію ідентифікаційного кода, копію військово-облікового документу, якщо такий є. Також потрібно пройти військово-лікарську комісію, яка є платною, каже Дмитро Шейгис: "Однією з таких суттєвих перепон проходження військово-лікарської комісії є те, що військово-лікарська комісія є платною. І вона коштує близько 500 гривень".

Нині батальйон тероборони Хмельницького району дислокується в тимчасовому приміщенні, розповідає Дмитро Шейгис: "Це колишнє приміщення управління освіти, молоді та спорту Старокостнятинівської районної державної адміністрації".

Приміщення на 173 квадратних метра опалюється, каже військовослужбовець. У будівлі - 6 кабінетів, туалет, умивальник. Вирішується питання з місцем постійної дислокації. За словами Дмитра Шейгиса, це приміщенні колишнього військового господарства: "У цьому місці постійної дислокації є полігон прямо на території цього приміщення, де ми можемо проводити бойове злагодження територіальної оборони. І є чудові учбові класи, де будуть проводитися заняття".

За словами старшого лейтенанта Ярослава Беренди, крім стрілецької зброї, батальйон на озброєні має міномети: "Міномети, які знаходиться зараз на тимчасовому зберіганні на складі. По переїзду на місце постійної дислокації міномети будуть передані до нас в підпорядкування".

Провели теоретичні заняття по стрільбі, розповідає заступник командира окремого батальйону тероборони Ігор Афонічєв: "В нас є матеріальна база. Це плакати по стрілецькій зброї, по вивченню матеріальної бази. Тобто, стрілецька зброя, гранатомети, пістолети, автомати, кулемети".

До окремої бригади тероборони Хмельниччини входить 4 батальйони, каже заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи Дмитро Шейгис. Вони дислокуються у Шепетівському, Хмельницькому, Кам’янець-Подільському районах та в обласному центрі.

Що відомо