На Хмельниччині створено добровольче формування тероборони

Ухвалили рішення про створення територіальної оборони добровольчого формування у Славуті. Про це розповів Славутський міський голова Василь Сидор. За його словами, ініціативна група сьогодні обрала кандитдата на посаду керівника цього добровольчого формування. Тепер він має пройти спеціальну перевірку. Детальніше розповість Суспільне.

Начальник штабу батальйону територіальної оборони Шепетівського району Олександр Безтелесний каже, що кожна об’єднана територіальна громада може мати добровольче формування територіальної оборони: "Добровольчі формування хоч в кожному ОТГ, залежно від їхнього людського та матеріального ресурсу. Тому що забезпечення підготовки в мирний час цих добровольців покладається на плечі як і державного бюджету в межах видатків, і на плечі органів місцевого".

Минулого тижня добровольче формування тероборони, яке б під час виконання бойових завдань контролювалося міською радою, пропонував створити у Славуті спеціаліст з питань територіальної оборони виконавчого комітету Нетішинської міської ради Петро Скиба. За його словами, депутати на сесії не підтримали це звернення: "Саме для того, щоб упорядкувати це, щоб на території громади було одне формування. Командир військової частини буде здійснювати керівництво. Стоїть питання: як буде командир територіальної оборони здійснювати управління цими добровольчими формування в межах, наприклад, Шепетівського району, коли він буде, наприклад, передислокований в Чернівецьку, Рівненську, Житомирську область?"

Олександр Безтелесний каже, що відповідати за створення добровольчого формування не можуть керівники об’єднаної територіальної громади: "На цій сесії було розглянуто питання на те, щоб відповідальність за створення добровольчого територіального формування було покладено на керівників Славутської об’єднаної територіальної громади, що не відповідає законним вимогам, які на разі діють відповідно до закону про Національний супротив та постанов Кабінету міністрів".

Славутський міський голова Василь Сидор розповідає, що ініціювати створення тероборони мають добровольці. Сьогодні вони збиралися у Славуті та висунули керівника: "Ініціативна група з 5-ти чоловік запрошує керівника оборони, в даному випадку - керівник Шепетівський. Запрошують представників органів місцевого самоврядування. Складають протокол, визначають командира і подають ці документи: два екземпляра міській раді, один - собі. Штаб проводить відповідну перевірку цієї людини на командира. Призначається керівник, а далі вже формуються члени територіальної оборони".

Олександр Безтелесний каже, що за діяльність добровольчого формування відповідає його керівник: "За діяльність добровольчого формування повністю відповідає керівник добровольчого формування, якщо він буде погоджений. Тобто, після перевірки його відбувається погодження керівника на цю посаду через призначення від командування сил територіальної оборони в місті Києві і з погодження командувача Сил спеціальних операцій. І підпорядковуватися тільки командирові військової частини за територіальним принципом, частини сил територіальної оборони".

Як розповів Василь Сидор, в суботу військові проводитимуть заняття для потенційних членів територіальної оборони.

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