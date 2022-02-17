У громаді на Хмельниччині ініціювали створення місцевої тероборони

У місті Нетішин Хмельницької області ініціативна група прийняла рішення про створення добровольчого формування територіальної оборони. Також на зборах обрали командира та місце розташування тероборони.

Про це повідомили у пресслужбі Нетішинської міської ради.

За їхньою інформацією, ініціативна група вибрала командиром Василя Пундика майора запасу. Дислокуватися тероборона буде у місті Нетішин.

Вчора, 16 лютого, дане питання розглядали на позачерговій сесії міської ради. За словами Нетішинського міського голови Олександра Супрунюка, депутати вирішили направити відповідне звернення до командування територіальної оборони.

"Тепер після спецперевірки чекаємо на затвердження командуванням тероборони України", - повідомив міський голова.

Додає, також на сесії була прийнята програма територіальної оборони.

"Виділені кошти на фінансування ряду заходів, зокрема 188 тисяч на Шепетівський батальйон тероборони. Хочу наголосити на тому, що тероборона планується трьох рівнів - штат на мирний час, резервісти на випадок війни та добровольчі загони. Всі ці підрозділи будуть підпорядковані командуванню тероборони", - каже Олександр Супрунюк.

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