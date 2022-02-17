350 га військового полігону в Тарутине повернули до власності Міноборони

Територію Тарутинського військового полігону у Болградському районі повернули до власності Міністерства оборони України. Про це повідомили у Спецпрокуратурі Південного регіону.
Господарський суд Одеської області задовольнив вимоги прокуратури та визнав незаконною передачу чотирьох земельних ділянок у власність Бородінської селищної громади. Понад 350 га полігону повернули до власності Міноборони.
За даними спецпрокуратури, вартість земельних ділянок складає понад млн грн.
Rozanira
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