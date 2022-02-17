На Тернопільщині під час обрізки дерев загинув чоловік

У селі на Кременеччині під час обрізки дерев загинув чоловік. Про це Суспільному розповів речник Нацполіції області Сергій Крета.

За його словами, цей випадок зареєстрували працівники Кременецького районного відділення поліції. 16 лютого близько 11:00 поліцейські отримали повідомлення від лікаря бригади екстреної медичної допомоги, що в одному з сіл на чоловіка впало дерево.

"Слідчо-оперативна група з'ясувала, що чоловік допомагав сусідові обрізати дерева на подвір'ї. Одне з них похилилося над будинком, і вони вирішили його зрізати".

"Чоловіки користувалися бензопилою", – розповів Сергій Крета.

"Під час роботи ясен сильно похилився і почав падати. 48-річний чоловік побачив це занадто пізно, спробував втекти, але не встиг. Дерево впало на нього, придавивши стовбуром. Сусід викликав швидку, але медики констатували смерть".

Цей факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок".

"Вирубка аварійних дерев – це робота з підвищеним травматизмом, – каже Сергій Крета. – Потрібно дотримуватися техніки безпеки. Мати спеціальний одяг, надійне захисне взуття, спеціальні рукавички і будівельну каску. Перед роботою з інструментами переконайтеся у їхній справності. Через вітер траєкторія падіння стовбура може змінитися, тому виконувати роботу рекомендують за спокійних погодних умов. При вітрах зрубувати дерева заборонено".

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