Лісівники Житомирщини розпочали підрахунок кількості звірів у лісах області. Такі заходи проводять щорічно після закінчення сезону полювання. Цьогоріч кількість тварин рахують по-новому – за допомогою квадрокоптерів та фотопасток, які закупили у 2021 році. Про це Суспільному розповів завідувач сектору мисливського господарства обласного управління лісомисливського господарства Роман Логвінчук.

За його словами, для лісових господарств області закупили більше ста фотопасток. Також на кожному підприємстві є квадрокоптери. За допомогою цього обладнання не лише розраховують кількість того чи іншого виду, а й визначають статево-вікову групу звіра. Окрім цього, в об'єктив фотопастки можуть потрапити і браконьєри.

"Ці пастки навіть фіксували, як люди викидають у лісі сміття, – каже Роман Логвінчук. – Також фотопастки можуть фіксувати номери автомобіля, який заїхав і виїхав з лісу. Це допомагає виявляти людей, які скоїли лісопорушення чи здійснили незаконне полювання".

Фото: Суспільне Житомир Роман Логвінчук

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

У Баранівському лісогосподарстві такі фотопастки, які реагують на будь-який рух, встановлюють у місцях масового скупчення звірів – на штучно створених ділянках для підгодівлі тварин або ж на територіях, де раніше у великій кількості помічали звірів. Мисливствознавець Баранівського лісомисливського господарства Олександр Рибак розповів, що одну з фотопасток встановили поблизу лісового озера. Там нещодавно лісівники побачили боброву нору. За кілька днів завдяки фотографіям вже знали – там живе родина з чотирьох тварин.

"За допомогою фотопасток у місцях максимального скупчення тварин ми можемо бачити і віковий склад і, звісно, чисельність звірів, – каже Олександр Рибак. – І основний момент – це те, що облік проводиться після сезону полювання, коли тварини перебувають у стані спокою і зайвий раз турбувати їх не хочеться, тому що самки практично всіх видів тварин нині вагітні. Саме тому такий метод, наприклад, як шумовий прогон, ми фактично вже не використовуємо".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Олександр Рибак

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За словами інженера з застосування комп'ютерів лісогосподарства Святослава Свінцицького, фіксують переміщення та кількість тварин і за допомогою квадрокоптерів. З висоти лісівники фіксують переміщення зграй, а також можуть встановити чисельність того чи іншого виду.

"Піднявшись у повітря можна ж бачити не лише звіра, а й стан насаджень, тому можна використовувати цей дрон і при пожежах, – каже Святослав Свінцицький. – Дроном ми можемо замінити 15-20 людей, щоб переглянути територію на наявність звіра".

Фото: Суспільне Житомир Святослав Свінцицький

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

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