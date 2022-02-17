Протягом 17 та 18 лютого в усіх школах України пройдуть уроки з медіаграмотності.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

Міністр зазначив, що такі уроки відбудуться вперше в Україні. Ця ініціатива реалізовується Національним проєктом "Фільтр" при МКІП спільно з Міністерством освіти та науки.

Ткаченко відзначив, що в умовах російської інформаційної війни уроки з медіаграмотності є надзвичайно важливими.

"Медіаграмотність – одна з ключових навичок, якою можуть користуватися всі люди, починаючи змалечку. Для того, щоб запобігти поширенню маніпуляцій, фейків. І, звичайно, для розвитку інформаційної гігієни, критичного мислення та внутрішнього фільтру споживання інформації. Медіаграмотність – один з найбільш ефективних захистів від дезінформації", — написав міністр.

Як пише Ткаченко, міністерство освіти вже розіслало рекомендації у школи. Перелік матеріалів для вчителів буде також розміщений на сайті проєкту "Фільтр".

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