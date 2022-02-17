Волинь отримала першу партію препарату "Молнупіравір". Як розподілять ліки

На Волинь доправили 839 коробок препарату "Молнупіравіру", який призначений для лікування коронавірусу та запобіганню важких наслідків COVID-19. Про це Суспільному розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух.

У кожній коробці "Молнупіравіру" – 40 капсул. Всього в область надійшло 33 560 капсул по 200 мг кожна.

Як розподілять ліки

Наразі партія "Молнупіравіру" зберігається на спеціальній медичній базі у Луцьку. Зі слів Юрія Легкодуха, в ОДА вже підготували наказ про розподіл лікарського засобу між медичними установами області. Загалом капсули будуть розподілені між 29 медичними закладами області.

"Ліки отримають всі заклади комунальної та некомунальної власності первинної медичної допомоги, які мають підписаний пакет з НСЗУ", – зазначив керівник обласного управління охорони здоров'я.

Найбільше, 2 760 капсул, отримає Медичне об'єднання Луцької міської тергромади. Ще по дві тисячі капсул мають доправити у Володимир-Волинський та Нововолинський центри первинної медико-санітарної допомоги і Ковельське медичне об'єднання.

Як волинянам отримати препарат

Як розповів Юрій Легкодух для пацієнтів ліки будуть безплатними. Розпоряджатимуться ними сімейні лікарі, які працюють у поліклініках та амбулаторіях. Препарат насамперед призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити їх від важкого перебігу хвороби.

"Є стандарти, є покази, є протипокази. Коли людина приходить до свого сімейного лікаря, він буде визначати потрібен цей препарат пацієнту чи ні", – сказав очільник управління охорони здоров'я.

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