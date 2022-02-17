Через переправу на Одещині дозволили перевозити озброєння та боєприпаси

Через паромну переправу Орлівка - Ісакча на Одещині дозволили провозити товари військового призначення та ядерні матеріали. Про це стало відомо з постанови Кабінету Міністрів України.

З 13 лютого через річковий кордон між Україною та Румунією можна перевозити озброєння, боєприпаси, військову і спеціальну техніку, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини.

Також, за даними Державної прикордонної служби, на Одещині перевозити товари військового призначення дозволено через порти Ізмаїла, Одеси, Южного, Рені та Чорноморська.

Фото: ДПСУ Переправа Орлівка - Ісакча

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