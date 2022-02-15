У Рівному шукають приміщення для міської тероборони

Приміщення в Рівному, де мають розмістити міські батальйони тероборони, не підходить для їхнього базування. Тож шукатимуть інші варіанти. Про це 15 лютого заявив міський голова Олександр Третяк.

Територіальну оборону Рівного мають розмістити на сьомому та восьмому поверхах будівлі на вулиці 16 Липня. Але там, зі слів Олександра Третяка, не працюють ліфти.

"Міські батальйони тероборони були розміщені, фактично без згоди міста на 7 та 8 поверхах приміщення обласного управління охорони здоров'я. Тут, на 16 Липня, приміщення незручне. Ми ініціюємо, взяти під максимальну опіку міські батальйони тероборони. Ми тільки що провели оперативну нараду, де обговорили, що готові надати всі можливі приміщення для тероборони, щоб вони максимально якісно розгорнулися", – пояснив Олександр Третяк.

Як варіант, він пропонує приміщення навчально-виробничого комбінату на вулиці Соборній, 269. Остаточне рішення щодо місця базування штабу тероборони Рівного, зі слів міського голови, ухвалять у п'ятницю, 18 лютого, на сесії міськради.

Також Олександр Третяк заявив про готовність на позачерговій сесії виділити фінансування для міської тероборони. Станом на 15 лютого, за його даними, сили тероборони Рівного укомплектовані на 73%. Зараз комплектують резервні списки.

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