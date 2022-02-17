Щеплених – половина населення: як вакцинують проти COVID-19 у селі на Черкащині

У селі Васютинці, що на Чорнобаївщині, проти коронавірусу вакцинує мобільна бригада. Аби отримати щеплення, записуються у сімейного лікаря, розповіла Суспільному завідувачка місцевої амбулаторії Олена Радько.

Мобільна бригада з Ірклієва почала вакцинувати населення влітку 2021 року.

Місцева жителька Валентина Біда розповіла, що робити щеплення боялася:

"Але потрібно для роботи, керівництво вже про це попередило. В автобусі теж сертифікат потрібен. А що, як десь «підчеплю» той коронавірус? Мені 60 років, такий вік, що страшно просто. Краще перестрахуватися".

Суспільне Черкаси

За словами старшої медсестри Зої Пічагчі, на вибір в амбулаторії є вакцини CoronaVac та Pfizer.

"На третю дозу обирають в основному Pfizer. Наразі бустерну дозу небагато хто робить, бо шість місяців мало в кого пройшло після другої дози. Але люди потроху записуються", – пояснила медикиня.

Вперше щепилася Вікторія Овчіннікова. За словами жінки, сертифікат їй потрібен для роботи:

"Я працюю хореографом з дітками. І тому зараз така вимога, це ж мені треба в школу йти до діток, то через те".

Суспільне Черкаси

На коронавірус не хворіла, тому, аби вберегти себе і рідних, щепилася двома дозами 61-річна Галина Іщенко:

"Думаю, це допоможе. Всюди говорять, що щеплення потрібне – по телевізору, у різних виданнях. Тому нехай буде. До мене онуки в гості приїжджають, не хочу, щоб вони захворіли".

Родина Двірних перехворіла на COVID-19 у важкій формі.

"Мій тесть помер від коронавірусу. Після того вся сім'я щепилася", – розповів Олександр Двірний.

Тринадцятирічний син Олександра Сергій теж отримав щеплення. Хлопець розповів: хвилювався, але розуміє, що зробити це потрібно:

"Треба, щоб зберегти своє здоров’я".

Суспільне Черкаси

Вісім місяців тому перехворіли родиною коронавірусом, розповів місцевий житель Анатолій Терещенко. Чоловік зробив бустерну дозу.

"У жінки було двостороннє запалення легень. Після того вирішили вакцинуватися. Я вже зробив і третю дозу".

Бустерною дозою Іркліївська мобільна бригада розпочала вакцинувати населення від початку січня. За словами сімейної лікарки Тетяни Кут, кількість охочих не залежить ні від виплат, ні від безоплатних смартфонів:

"Як приходили, так і проходять. Люди переживають за своє здоров’я, стараються вакцинуватися".

Суспільне Черкаси

У Васютинській амбулаторії обслуговують 2 015 пацієнтів, із них половина щеплені, розповіла сімейна лікарка Олена Радько.

"Спочатку це була в основному молодь, потім і пенсіонери. Найчастіше – люди віком від 30 до 60 років. З пенсіонерами тяжче працювати, їм складно пояснити, навіщо потрібне щеплення. Кажуть, мовляв, ми нікуди не ходимо, то навіщо", – пояснила медикиня.

Третю дозу, розповіла вона, активніше почали робити після того, як зросла кількість хворих.

Що відомо

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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