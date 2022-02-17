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Щеплених – половина населення: як вакцинують проти COVID-19 у селі на Черкащині
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Щеплених – половина населення: як вакцинують проти COVID-19 у селі на Черкащині

Оксана Швед Тетяна Зозуля
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Щеплених – половина населення: як вакцинують проти COVID-19 у селі на Черкащині Суспільне Черкаси

У селі Васютинці, що на Чорнобаївщині, проти коронавірусу вакцинує мобільна бригада. Аби отримати щеплення, записуються у сімейного лікаря, розповіла Суспільному завідувачка місцевої амбулаторії Олена Радько.

Мобільна бригада з Ірклієва почала вакцинувати населення влітку 2021 року.

Місцева жителька Валентина Біда розповіла, що робити щеплення боялася:

"Але потрібно для роботи, керівництво вже про це попередило. В автобусі теж сертифікат потрібен. А що, як десь «підчеплю» той коронавірус? Мені 60 років, такий вік, що страшно просто. Краще перестрахуватися".

Щеплених – половина населення: як вакцинують проти COVID-19 у селі на ЧеркащиніСуспільне Черкаси

За словами старшої медсестри Зої Пічагчі, на вибір в амбулаторії є вакцини CoronaVac та Pfizer.

"На третю дозу обирають в основному Pfizer. Наразі бустерну дозу небагато хто робить, бо шість місяців мало в кого пройшло після другої дози. Але люди потроху записуються", – пояснила медикиня.

Вперше щепилася Вікторія Овчіннікова. За словами жінки, сертифікат їй потрібен для роботи:

"Я працюю хореографом з дітками. І тому зараз така вимога, це ж мені треба в школу йти до діток, то через те".

Щеплених – половина населення: як вакцинують проти COVID-19 у селі на ЧеркащиніСуспільне Черкаси

На коронавірус не хворіла, тому, аби вберегти себе і рідних, щепилася двома дозами 61-річна Галина Іщенко:

"Думаю, це допоможе. Всюди говорять, що щеплення потрібне – по телевізору, у різних виданнях. Тому нехай буде. До мене онуки в гості приїжджають, не хочу, щоб вони захворіли".

Родина Двірних перехворіла на COVID-19 у важкій формі.

"Мій тесть помер від коронавірусу. Після того вся сім'я щепилася", – розповів Олександр Двірний.

Тринадцятирічний син Олександра Сергій теж отримав щеплення. Хлопець розповів: хвилювався, але розуміє, що зробити це потрібно:

"Треба, щоб зберегти своє здоров’я".

Щеплених – половина населення: як вакцинують проти COVID-19 у селі на ЧеркащиніСуспільне Черкаси

Вісім місяців тому перехворіли родиною коронавірусом, розповів місцевий житель Анатолій Терещенко. Чоловік зробив бустерну дозу.

"У жінки було двостороннє запалення легень. Після того вирішили вакцинуватися. Я вже зробив і третю дозу".

Бустерною дозою Іркліївська мобільна бригада розпочала вакцинувати населення від початку січня. За словами сімейної лікарки Тетяни Кут, кількість охочих не залежить ні від виплат, ні від безоплатних смартфонів:

"Як приходили, так і проходять. Люди переживають за своє здоров’я, стараються вакцинуватися".

Щеплених – половина населення: як вакцинують проти COVID-19 у селі на ЧеркащиніСуспільне Черкаси

У Васютинській амбулаторії обслуговують 2 015 пацієнтів, із них половина щеплені, розповіла сімейна лікарка Олена Радько.

"Спочатку це була в основному молодь, потім і пенсіонери. Найчастіше – люди віком від 30 до 60 років. З пенсіонерами тяжче працювати, їм складно пояснити, навіщо потрібне щеплення. Кажуть, мовляв, ми нікуди не ходимо, то навіщо", – пояснила медикиня.

Третю дозу, розповіла вона, активніше почали робити після того, як зросла кількість хворих.

Що відомо

  • Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.
  • У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.
  • В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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