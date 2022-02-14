Бустерну дозу проти COVID-19 отримали майже 25 тисяч черкащан

Бустерною дозою проти коронавірусу вакцинувалися 24 949 жителів Черкащини. Про це Суспільному повідомила заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, що курує медицину, Лариса Кошова.

За словами посадовиці, за добу 13 лютого вакцинувалися проти коронавірусу 416 черкащан.

"Від початку кампанії в області зробили 1 016 194 щеплення. Першу дозу отримали 499 139 людини, завершили вакцинацію 491 481", – розповіла вона.

Зокрема, щепили вакциною CoviShield 16 198 разів, CoronaVac – 370 418, Pfizer – 413 529, Astra Zeneca – 111 102, Moderna – 104 947.

Бустерною дозою, за інформацією Лариси Кошової, вакцинувалися 24 949 людей, додатковою – 625.

Що відомо

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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