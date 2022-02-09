На Житомирщині поблизу селища Пулини невідомі вирубали березову лісосмугу. Місцеві жителі звернулися до екологів, інспектори виїхали на місце й обрахували розмір шкоди. Вона становить понад 300 тисяч гривень. Про це дев'ятого лютого повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Поліського округу.

На адресу Державної екологічної інспекції Поліського округу звернулися місцеві жителі селища Пулини, які повідомили про незаконну порубку березової лісосмуги поблизу селища Пулини.

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу виїхали на місце порубки. При обстеженні території вони виявили факт порубки 31 дерева.

Фото: Державна екологічна інспекція Поліського округу

Загальний розмір шкоди становить 305 тисяч 670 гривень.

"В діях людей, які вчинили порушення природоохоронного законодавства, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 246 Кримінального кодексу України. Інспекція передала матеріали обстеження до Головного управління Національної поліції в Житомирській області з метою внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вжиття відповідних заходів реагування", – йдеться у повідомленні.

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