На Івано-Франківщині під час пожежі у квартирі загинув чоловік

У селі Товмачик Коломийської територіальної громади, що на Івано-Франківщині, зайнялася квартира. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло 58-річного чоловіка. Про це інформують на Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Повідомлення про загорання пожежники отримали 14 лютого о 21:55. Гасити вогонь вирушили рятувальники із Коломиї. Як йдеться у повідомленні, у квартирі на другому поверсі загорілися ліжко та стіни. Площа займання склала 3 м².
"Займання самоліквідувалося ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. На місці пожежі рятувальники виявили тіло власника квартири без ознак життя. Причину виникнення загорання встановлюють", — йдеться у дописі.
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