На Івано-Франківщині під час пожежі загинув чоловік

На Івано-Франківщині під час пожежі у будинку загинув чоловік. Про це повідомляють на Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Пожежа сталася 13 лютого о 08:07 у селі Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади. Як йдеться у повідомленні, у приватному будинку загорілася підлога. Площа загорання — 2 м².

Тіло загиблого чоловіка на місці пожежі знайшли працівники швидкої медичної допомоги до приїзду надзвичайників. Причину виникнення пожежі рятувальники встановлюють.

О 08:23 надзвичайники локалізували пожежу, а о 08:29 — ліквідували. Вогонь загасили шестеро пожежників.

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