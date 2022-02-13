На Івано-Франківщині під час пожежі загинув чоловік

На Івано-Франківщині під час пожежі у будинку загинув чоловік. Про це повідомляють на Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Пожежа сталася 13 лютого о 08:07 у селі Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади. Як йдеться у повідомленні, у приватному будинку загорілася підлога. Площа загорання — 2 м².
Тіло загиблого чоловіка на місці пожежі знайшли працівники швидкої медичної допомоги до приїзду надзвичайників. Причину виникнення пожежі рятувальники встановлюють.
О 08:23 надзвичайники локалізували пожежу, а о 08:29 — ліквідували. Вогонь загасили шестеро пожежників.
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