За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 583 особи

1 583 особи щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 412 людей, другою дозою – 705, бустерною – 413. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 751 983 особи.

66 082 людини вакциновано протиCOVID-19. Першу дозу отримали18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу отримали606 людей, бустерну дозу – 18 024 людини. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина, отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини. Загалом проведено31 317 953 щеплення.

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