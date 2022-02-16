За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 496 осіб

1 496 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 448 людей, другою дозою – 694, бустерною дозою вакцинували 354 особи. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 750 400 осіб.

За добу 15 лютого в Україні щеплення проти коронавірусу зробили 65 805 осіб. Першу дозу отримали 18 247 людини, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад п'ятнадцять з половиною мільйонів людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людей, отримали дві дози – 15 014 883 людей, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 осіб. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.

Що відомо: