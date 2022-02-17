logo logo
COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1781 випадок
МЕДИЦИНАКАРАНТИНКОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1781 випадок

Інфографіка
Ганна Цьомик
·
COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1781 випадок Суспільне Харків

За добу коронавірус підтвердили у 1781 жителя Харківської області. До статистики внесли інформацію про 15 смертей внаслідок COVID-19, 1478 людей одужали.

Про це 17 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 297 317 випадків. З них: 250 443 хворих одужали, 6775 хворих померли.

Серед хворих за добу:

  • 1109 — жителів Харківського району (1013 — міста Харкова);
  • 169 — Ізюмського;
  • 157 — Чугуївського;
  • 91 — Лозівського;
  • 91 — Красноградського;
  • 83 — Куп'янського;
  • 81 — Богодухівського.

За добу в Україні підтвердили 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо

  • МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
  • Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон".
  • COVID-19 може викликати зміни в клітинах, що призводять до "затуманеного мозку".
  • Куди звертатися хворим на COVID-19: "гарячі лінії" на Харківщині.
  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди