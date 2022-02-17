COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1781 випадок

За добу коронавірус підтвердили у 1781 жителя Харківської області. До статистики внесли інформацію про 15 смертей внаслідок COVID-19, 1478 людей одужали.
Про це 17 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 297 317 випадків. З них: 250 443 хворих одужали, 6775 хворих померли.
Серед хворих за добу:
- 1109 — жителів Харківського району (1013 — міста Харкова);
- 169 — Ізюмського;
- 157 — Чугуївського;
- 91 — Лозівського;
- 91 — Красноградського;
- 83 — Куп'янського;
- 81 — Богодухівського.
За добу в Україні підтвердили 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус.
Що відомо
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
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