COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1781 випадок

За добу коронавірус підтвердили у 1781 жителя Харківської області. До статистики внесли інформацію про 15 смертей внаслідок COVID-19, 1478 людей одужали.

Про це 17 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 297 317 випадків. З них: 250 443 хворих одужали, 6775 хворих померли.

Серед хворих за добу:

1109 — жителів Харківського району (1013 — міста Харкова);

169 — Ізюмського;

157 — Чугуївського;

91 — Лозівського;

91 — Красноградського;

83 — Куп'янського;

81 — Богодухівського.

За добу в Україні підтвердили 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо