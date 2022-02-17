На Одещині за добу помер 21 хворий на COVID-19

За минулу добу, 16 лютого, в Одеській області COVID-19 виявили у 1 970 людей. 782 хворих одужали, 21 помер. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (4 261). Далі йде Дніпропетровська область (2 489), на третьому місці – Одещина.

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 313 412 громадян,

одужали 237 403 людини,

померли 5 850 хворих,

наразі хворіють 70 159 мешканців області.

Читайте також

В Одеську область привезли ліки проти COVID-19

Дистанційне навчання в одеських школах подовжили на тиждень

В Одеській області на 25% зросла захворюваність на грип та ГРВІ

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області