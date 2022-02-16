Для того, щоб дізнатися, хто від України поїде на Євробачення-2022, потрібно дочекатись наступного засідання Оргкомітету, на якому вирішуватимуть це питання. Про це журналістам Суспільного розповів член Оргкомітету Євробачення Дмитро Хоркін. Як правило, для поїздки на Євробачення обирається хтось із фіналістів вже проведеного конкурсу, додав він.

Коментуючи ситуацію зі зняттям кандидатури Аліни Паш, Хоркін пояснив, що більше подробиць буде відомо після протоколу.

За його словами, Оргкомітет отримав відповідь від Держприкордонслужби, що вони не видавали довідку, а значить, отримана раніше довідка є фальшивою.

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“Відповідно у більшості членів оргкомітету виникло бажання припинити участь артистки Аліни Паш у відборі конкурсу Євробачення. Її аргументи і спілкування з нею не переконало членів оргкомітету”, — пояснив член Оргкомітету.

Пост Аліни Паш про зняття кандидатури, за словами Хоркіна, з'явився у соціальних мережах і почав поширюватись ще під час обговорень.

“Я запитав, як головуючий на цьому засіданні Аліну, чи означає це те, що вона напише заяву? На що отримав від неї відповідь "ні", вона ще буде зважувати це питання. Вона відповіла: "Я не стільки хочу порвати із конкурсом, як хочу порвати із цим брудом", — розповів подробиці Дмитро Хоркін.

За його словами, для НСТУ зараз головне питання у тому, щоб Україна була представлена у Європейському пісенному конкурсі.

“Нам дуже прикро, що представник команди Аліни Паш, її продюсер, як ми розуміємо, здійснив такий крок і поставив під загрозу подальше проведення конкурсу”, — сказав Хоркін.

Відповідаючи на запитання, чи можливий варіант, що Україна взагалі не буде брати участь у конкурсі, Хоркін сказав, що Україна вже почала брати участь.

“Якби ми про це заявили раніше, але ми вже беремо участь. Нам бажано, щоб ми все ж таки відправили представника, чи представницю, чи гурт”, — пояснив він.

Член Оргкомітету не зміг сказати, чи означає нинішня ситуація, що автоматично переможцем визначать Kalush Orchestra.

“Ми мусимо дочекатись наступного засідання оргкомітету, де буде визначене це питання. За практикою – обирається для поїздки на Євробачення хтось із фіналістів вже проведеного конкурсу”, — пояснив Дмитро Хоркін.

Він припустив, що Оргкомітет може ухвалити рішення про рейтингову систему у зворотному напрямку: “Другий, третій номер. Будемо думати, як виходити з ситуації, до якої ми потрапили через не дуже доброчесну поведінку виконавиці та її представника”.

Що відомо

Аліна Паш написала в Instagram, що знімає свою кандидатуру з участі на Євробаченні. Організаційний комітет Національного відбору на позачерговому засіданні ухвалив рішення про припинення участі виконавиці.

15 лютого речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив журналістам Суспільного, що Державна прикордонна служба не видавала переможниці Нацвідбору на Євробачення-2022 співачці Аліні Паш довідку про законний перетин адмінмежі з окупованим Кримом, оприлюднену Суспільним мовником.

Ярослав Лодигін, голова оргкомітету Нацвідбору на "Євробачення-2022", член правління Суспільного готовий піти у відставку, щоб підтвердити чисту репутацію Суспільного — про це він заявив під час пресконференції навколо ситуації за результатами конкурсу.

Після оголошення переможця учасники Kalush заявили про фальсифікації та про намір оскаржувати результати конкурсу у суді.

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