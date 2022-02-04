На території Монастириської міської та Коропецької об’єднаної територіальної громади майже 25% досліджених взірців питної води не відповідають гігієнічним вимогам.

Про це Суспільному розповів начальник Монастириського управління головного управління Держпродсроживслужби в Тернопільській області Володимир Кварцянний.

За його словами, взірці перевіряли за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками.

"Підвищене загальне забруднення мікробами, вода жорсткіша, ніж мала б бути, є й завищений вміст нітратів".

На території цих громад є 21 об’єкт централізованого водопостачання.

"З них тільки 11 юридично зареєстровані як суб’єкти господарювання, інші є безгосподарними. Налічується також 21 джерело децентралізованого водопостачання – це громадські криниці та каптажі джерел".

Володимир Кварцянний розповів, що виявили й інші порушення.

"Біля джерел водопостачання не визначено та не встановлено зони санітарної охорони, персонал неперіодично проходить медогляд, не здійснюють виробничого лабораторного контролю якості питної води. Зараз працює комісія, сподіваємося, що впродовж теплого періоду року огородять зони санітарної охорони джерел водопостачання, аби місцеві жителі не мили біля водонапірних веж чи криниць свої авто, не випасали худобу", – каже Володимир Кварцянний.

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