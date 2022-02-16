Компенсувати чи ні податок на додану вартість підприємствам, що обігрівають місто та постачають гарячу воду, вирішували сьогодні депутати Сумської міської ради. Мова йде про відшкодування різниці у тарифах на теплопостачання та гарячу воду. Окрім 180 млн грн, які запланували у бюджеті громади цього року, на відшкодування ПДВ необхідно додати ще 36 мільйонів. Про прийняте рішення – у нашому матеріалі.

180 млн грн на відшкодування різниці у тарифах депутати міської ради запланували у бюджеті Сумської громади на цей рік. 16 лютого ж мали проголосувати за зміни до Програми, за якою мали виплатити гроші теплопостачальникам. Серед змін – додати до відшкодування тарифів і ПДВ – податку на додану вартість. Це ще 36 млн грн.

Чому не врахували цю суму одразу – пояснив директор департаменту інфраструктури Олександр Журба: "Питання було ще неврегульоване і до кінця невідпрацьоване, як департаментом інфраструктури. І пропозиція була у департаменту фінансів, що це питання стосується державної підтримки, допомоги. Але вже потім, коли в процесі засідання робочої групи та працювали з підприємствами ми зрозуміли, що це питання не відноситься до державної допомоги".

Суспільне Суми Олександр Журба - Директор департаменту інфраструктури

Не можуть додати гроші на відшкодування ПДВ, бо не мають роз’яснення з податкової – розповіла заступниця директора міського департаменту фінансів Любов Співакова: "З державної податкової відповідь не отримана. Спілкуючись з колегами, це питання стоїть по всій Україні та ми розуміємо, що треба дочекатися відповідь з Державної податкової служби й ми можемо внести зміни тоді до даного порядку". Жінка додала: "Якщо не буде визначено, що ПДВ повинно враховуватись, ми зараз профінансуємо ці видатки, ми повинні їх утримати назад",

З жовтня по грудень минулого року міська рада заборгувала Сумським теплопостачальним організаціям загалом 52,4 млн гривень.

Дмитро Васюнін — Директор ТОВ "Сумитеплоенерго" зазначив: "Різниця компенсації в тарифах включає не лише паливну складову, а й інші складові структури тарифу, а саме витрати на експлуатацію, на заробітну плату, на ремонти. Особисто я не заперечую, якщо ці кошти будуть спрямовані виключно на ТОВ "Нафтогазтрейдинг" за розрахунки на природний газ. Є великий ризик, що з 1 березня підприємство буде переведено на постачальника останньої надії, так званий ПОН, що призведе фактично до його банкрутства".

Суспільне Суми Дмитро Васюнін — Директор ТОВ "Сумитеплоенерго"

180 млн грн – це сума компенсації різниці в тарифах за опалюваний період з жовтня минулого року по квітень цього.

Микола Войтенко - Голова комісії по відшкодуванню різниці в тарифах пояснює: "Представники державної влади, які запропонували цей меморандум органам місцевого самоврядування, як мінімум, повинні внести зміни в податковий кодекс і звільнити цю різницю в тарифах від сплати ПДВ". Чоловік додав, що для того, щоб виділити ще 36 млн, їх треба з когось зняти. "Можливо, як варіант, вибрати суму 180 млн, яка виділена, а далі примінити людям ті тарифи, які є на сьогодні, встановлені цього року", — запропонував Микола Войтенко.

Суспільне Суми Микола Войтенко - Голова комісії по відшкодуванню різниці в тарифах

Після півгодинних обговорень, депутати проголосували за зміни до програми без пункту про ПДВ. Роз’яснення на питання — чи має компенсувати податок міська рада, мають отримати від Державної податкової служби,— сказав міський голова Олександр Лисенко. 28 – із 29 присутніх у залі депутатів — таке рішення підтримали.

Компенсувати різницю в тарифах на сьогодні міська рада має п’ятьом теплопостачальним підприємствам міста. Це два основних – ТОВ "Сумитеплоенерго" та Котельня Північного промвузла, а також КП "Міськводоканал", ТОВ "Сумська паляниця" та Котельня національного аграрного університету. Відшкодування відбувається у рамках Меморандуму, який уклали 30 вересня минулого року між Урядом, НАК "Нафтогаз України", Офісом Президента України та Асоціацією міст України. За документом, тарифи на теплопостачання та гарячу воду залишаються на рівні минулого опалювального сезону, а різниця між цим тарифом та фактичним розміром витрат на виробництво має покриватися з місцевого бюджету.

Чому підписання такого документу не вирішує проблему пояснив експерт громадської організації "Експертна платформа Енергоефективності" Олександр Бойко: "Меморандум –це документ, який нікого ні до чого не зобов’язує. Немає такого документа серед документів в нашій державі. Це такий протокол про наміри. І тому за тих, хто сьогодні займає вищі шаблі в державі, ми платимо разом з вами, з сусідами. Тому що гроші міського бюджету – це наші податки. Ну підписали меморандум. Вийняли з наших кишень гроші".

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