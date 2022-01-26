Депутати скасували рішення про нові тарифи на гарячу воду та тепло в Сумах

У Сумах депутати міськради проголосували за скасування рішення виконкому щодо підняття тарифів на гарячу воду та тепло для товариства "Сумитеплоенерго". Рішення було прийняте на сесії 26 січня. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з зали засідань.

Рішення підтримав 31 депутат з 32-х присутніх.

Сумський виконавчий комітет затвердив нові тарифи на гарячу воду та тепло для товариства "Сумитеплоенерго" 18 січня. Хоча того дня серед 26 питань, які розглядав виконком, цього питання не було.

За відшкодування компенсації за тепло для сумчан у сумі 188 млн грн проголосували 24 депутати.

Яка ситуація

Директор "Сумитеплоенерго" Дмитро Васюнін 24 січня розповів Суспільному, що нові тарифи їм погодила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Усі необхідні процедури, компанія, яка орендує сумську ТЕЦ пройшла. За його словами, у вересні минулого року товариство звернулося з клопотанням до комісії щодо встановлення нових тарифів. А виконком лише затвердив ухвалені національною комісією розрахунки.

"Щодо вугілля на складах сумської ТЕЦ. Я відповім: його немає, немає зовсім, як і на складах інших ТЕЦ на території держави. Це загальнодержавна криза з твердим паливом. Скоріш за все 15 лютого буде перше судно з вугіллям. Це змусило "Сумитеплоенерго" використовувати замість твердого палива, у виробництві теплової енергії, для потреб усіх споживачів – газ. В тарифі вугілля, воно здорожчало, однак, ми використовуємо газ, який ще дорожчий. Тому зараз ми зазнаємо колосальних збитків", – розповів Дмитро Васюнін.

За словами Дмитра Васюніна з початку опалювального сезону коштів з міського бюджету за відшкодування різниці "Сумитеплоенерго" іще не отримало. Заборгованість складає 25 млн грн.

Що відомо

Збільшення вартості за тепло для населення зростає на 35%, для бюджетних установ – на 29%, для інших споживачів – на 78%. Різницю вартості в тарифах між попереднім опалювальним сезоном і новими цінами для населення мають відшкодувати з міського бюджету згідно з меморандумом, який підписали у вересні 2021 року між Офісом президента, Кабінетом міністрів, Міністерством енергетики, НАК "Нафтогаз України" та Всеукраїнської асоціацією органів місцевого самоврядування.

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