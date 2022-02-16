У Сумах депутати направили 2 мільйони на підтримку місцевої тероборони

Для загону територіальної оборони з бюджету Сумської міської ради виділили 2 млн грн. Таке рішення прийняли на сесії Сумської міської ради 16 лютого.
"За" проголосували усі присутні на сесії 32 депутати.
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