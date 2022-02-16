Обласна рада проголосувала за виділення 2 млн грн для тероборони Сумщини

16 лютого під час сесії обласна рада виділила 2 млн грн для фінансування бригади територіальної оборони на Сумщині. Цю суму з вільного залишку обласного бюджету депутати спрямували управлінню оборонної роботи Сумської облдержадміністрації. Рішення про внесення змін до обласного бюджету підтримали усі присутні на сесії 50 депутатів.
За інформацією, яка вказана у проєкті рішення гроші розподіляться так:
— 1 млн 561 тис. грн на ремонт і облаштування приміщень управління військової частини;
— 439 тис. грн для створення матеріально-технічної бази управління військової частини.
Що відомо
- Депутати міськради направили 2 мільйони на підтримку місцевої тероборони міста Суми.
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