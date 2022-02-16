У Полтаві представили нового керівника Полтавського райуправління поліції. Тимчасово виконувати обов’язки начальника буде полковник Ігор Мрачко. Раніше він працював в Одесі. Про це Суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Нового начальника в районне управління призначили через кадрові зміни у поліції, каже Василь Зуб.

Згідно зі щорічною овник поліції. Починав роботу у правоохоронних органах на посаді карного розшуку Київщини. Кілька років він керував Лубенським райвідділом на Полтавщині

Фото: ГУ НП у Полтавській області Полковник Ігор Мрачко

Від 2016-го до 2022-го року працював на різних посадах в Одесі. Зокрема, був заступником начальника відділу головного управління поліції в Одеській області.

Згідно зі щорічною декларацією за 2021-й, Ігор Мрачко має у власності гараж площею 120 квадратних метрів та квартиру площею 100 квадратних метрів (це спільна власність із дружиною). Також він має право на користування автомобілем "Volkswagen" 2008-го року випуску.

Дружина Ігоря Мрачко – Інна – володіє автомобілем "KIA" 2015-го року випуску, земельною ділянкою площею 4 000 квадратних метрів, гаражем площею 123 квадратних метри. Крім того, вона має право користування ще однією квартирою.

Фото: ГУ НП у Полтавській області ГУ НП у Полтавській області

Згідно з декларацією, за рік Ігор Мрачко отримав понад 279 тисяч гривень зарплати у головному управлінні нацполіції Одещини. Готівкою поліцейський має 97 000 гривень.

Що відомо:

Наказ про призначення Ігоря Мрачка т.в.о. начальника Полтавського районного управління поліції підписали 14 лютого цього року, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Із середини 2019-го року Полтавське районне управління поліції очолював полковник Сергій Бейгул.

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