На Полтавщині відкрили 24-ту поліцейську станцію

У Біликах, що на Полтавщині, 10 лютого запрацювала поліцейська станція. Вона буде обслуговувати усю Білицьку громаду. Про це Суспільному повідомила старша інспекторка відділу дільничних офіцерів поліції Полтавщини Ольга Берестова.

Нову поліцейську станцію облаштували в адміністративній будівлі, де вже працюють медики та комунальники. Кімнату відремонтували за рахунок спонсорів. Також закупили техніку і облаштували два робочих місця, повідомила Ольга Берестова.

Білицька ОТГ Кімната, в якій працюватимуть поліцейські у Біликах

За її словами, під час відкриття станції поліцейським передали два службових автомобілі для патрулювання території громади.

«Якщо є кошти, громада купує і автівки для поліцейських. У Біликах кошти громади використали лише на створення місця для роботи. За умовами меморандуму між громадою та управлінням поліції, автівки поліція передала громаді», – розповіла Ольга Берестова.

Що відомо:

Білицька громада стала 24-ю в області, де запрацювала поліцейська станція. У громаді проживає понад 11 тисяч людей.

Перша поліцейська станція на Полтавщині запрацювала 2018-го. А всеукраїнський проєкт "Поліцейський офіцер громади" запровадили 2019-го.

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