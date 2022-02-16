У центрі Житомирі просідає та ламається тротуарна плитка. Хто її ремонтуватиме

У Житомирі на вулиці Михайлівській, Театральній, Київській та Великий Бердичівській тріскається та просідає тротуарна плитка. Найгірші ділянки будуть замінювати за гроші з міського бюджету. Про це Суспільному розповів заступник директора КП "Управління автомобільних шляхів" Дмитро Павлов.

За його словами, ремонт тротуарів підприємство планує почати з вулиці Михайлівської, де плитка почала просідати. Далі планують ремонтувати ділянки тротуару на вулиці Київській, Великій Бердичівській та Театральній.

"Близько 50 тисяч гривень буде коштувати ремонт плитки на вулиці Михайлівській, – каже Дмитро Павлов. – Якщо говорити про решту плитки, то там мова йде про суму близько мільйона гривень, але найімовірніше, що такі масштабні роботи там проводити не будемо, але ремонт найбільш аварійних ділянок плануємо".

Фото: Суспільне Житомир Заступник директора КП "УАШ" Дмитро Павлов каже, що пошкоджену плитку планують замінити

Фото: Суспільне Житомир Тротуар на вулиці Театральній

Начальник управління капітального будівництва міської ради В’ячеслав Глазунов говорить, що протягом двох років після укладки плитки всі недоліки за свої гроші усувала компанія, яка проводила реконструкцію тротуарів. Нині гарантійний термін плитки завершився, тому ремонтувати її будуть за гроші міста.

"Роботи з будівництва були завершені, тротуари передали в експлуатацію нашому КП "Управління автомобільних шляхів". Всі подальші дії щодо утримання, обслуговування, поточного ремонту – це вже функція цього підприємства. Наскільки мені відомо, цьогоріч заплановане виділення грошей на ремонт окремих ділянок, де плитка з різних причин просіла, потріскалася, зламалася", – сказав В'ячеслав Глазунов.

Фото: Суспільне Житомир В'ячеслав Глазунов говорить, що гарантійний термін тротуарної плитки завершився

На перехресті вулиці Театральної та Київської біля каналізаційного люка між плиткою, яка просіла, утворилася яма глибиною 5-6 сантиметрів. Житомирянка Валентина розповіла кореспондентам Суспільного, що в цих місцях особливо дивиться під ноги, щоб не травмуватися.

"Тут не тільки ноги можна зламати, ноги – це може бути найменше. Голову можна розбити, руки поламати – це аварія в центрі міста. Це вклали такі гроші, щоб тут їздили машини, вони ж тут їздять постійно. І зараз тут ідеш і постійно боїшся, щоб не зачепитись і не впасти", – розповіла Валентина.

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