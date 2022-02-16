Близько 150 тисяч ветеранів Афганської війни наразі проживає в Україні. На Закарпатті — понад 3500 учасників бойових дій в Афганістані. Про це в програмі "Акценти полудня" розповів начальник відділу Міністерства у справах ветеранів України у Закарпатській області, член правління Асоціації ветеранів війни в Афганістані та Антитерористичної операції Іван Балашов.

За його словами, 53 закарпатці загинули на цій війні, 4 — пропали безвісти, 63 — отримали інвалідність, 88 — померли від контузій і хвороб.

"Вшанування учасників бойових дій на території інших держав приурочена до виведення радянських військ у 1989 році з Афганістану. У нас, крім афганців, є ще інші люди, які воювали в Сирії, Лівії, Єгипті, Нікарагуа, Кореї, В’єтнамі, Мозамбіку і ще багато де ще. Тому 15 лютого вшановуємо їх і схиляємо голови перед пам’яттю загиблих в цих війнах і конфліктах", — розповів Іван Балашов.

Питання житла для учасників Афганської війни

Іван Балашов входить в комісію при міській раді по розподілу житла для ветеранів, переміщених осіб і осіб, які брали участь у Революції гідності. Він розповів: "Буквально на останньому засіданні там було з 10 прізвищ, виділені гроші на 4 афганців. Черга зменшується, звичайно, але хотілося, щоб краще це питання вирішувалося".

"Я б хотів звернути увагу на квартирне питання, ось хочу привести приклад 14 лютого мені один з керівників організації афганської сказав, що у них в Мукачеві троє інвалідів-афганців досі без квартир. По цим питанням ще треба працювати, ми знаємо, що багато питань стоїть і по учасниках ООС і афганцям, але ми маємо розуміти", — розповів Іван Балашов.

За його словами, питання по отриманні земельних ділянок для учасників Афганської війни вже майже не стоїть. "За стільки років земельні ділянки виділили. І це були ділянки різного призначення і під будівництво, і під садівництво, і під сільськогосподарські роботи".

За словами Івана Балашова, на 2022 рік виділили понад 5 мільярдів гривень для покращення житлових умов, в першу чергу, для учасників бойових дій і для внутрішньо переміщених осіб.

Що відомо:

Понад вісімдесят закарпатців — учасників бойових дій в Афганістані — потребують наразі покращення житлових умов. У чергах на квартири стоять і ті, хто воював на територіях інших держав, а також на сході України.

Пам’ять загиблих учасників бойових дій на території інших держав вшанували 15 лютого в Ужгороді.

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