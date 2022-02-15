В Ужгороді вшанували загиблих військових на території інших держав

Пам’ять загиблих учасників бойових дій на території інших держав вшанували 15 лютого в Ужгороді. Люди зібралися біля пам’ятного знака "Скорботна мати" на Православній набережній. Там поклали квіти й запалили лампадки.

Василю Дідику було дев’ятнадцять, коли потрапив до Афганістану. Пробув там майже три роки. Під час бойових дій втратив п’ятнадцятьох друзів.

"Не люблю то розказувати. На службі був у Тармізі в Узбекистані, потім Кабул, з Камбула на Баграм і там уже проходив службу. У мене осколки в легенях, ще звідти, був раненим, контужений", — розповів Василь Дідик.

Суспільне Закарпаття

Отримав поранення під час бойових дій в Афганістані і Роман Маляр. Туди потрапив також у дев’ятнадцять. Чоловік розповів: "Після закінчення медичного училища Міжгірського у 19 років призвали до лав армії й так я попав в Афганістан на службу. Безпосередньо брав участь у боротьбі з караванами, які перевозили з Пакистану зброю до моджахедів Афганістану. Наше завдання було блокувати й забирати цю зброю".

Зараз майже півтори тисячі закарпатців мають посвідчення учасників бойових дій, — розповів голова обласної організації спілки ветеранів Афганістану Віктор Югас.

"З них більш ніж половина — це вже інваліди 2-3 групи, а дехто й 1 групи інвалідності. І десь біля половини учасники бойових дій, у тому числі й хлопці, які уже брали участь в АТО. Середній вік афганця – це 56-60 років. Розуміємо, що 60 років здоров’я не як у 20. Перше – це здоров’я. Друге – не вирішені до сьогодні побутові умови і умови проживання", — розповів Віктор Югас.

Суспільне Закарпаття

"Поранення, перенесені хвороби — це все дає свій негативний результат: хворіють. У нас організація в місті, де є люди, які проходили службу в Монголії, Кубі, Ефіопії, різних частинах, в Чехії, Німеччині, Угорщині, і є на сьогодні 227 суто учасники Афганської війни. А взагалі нас близько 400 осіб в організації", — розповів голова Ужгородського товариства учасників Афганської війни Василь Понзель.

15 лютого в Ужгороді вшанували учасників бойових дій на території інших держав і згадали 33 річницю завершення виведення радянських військ із Афганістану. Мітинг-реквієм провели біля пам’ятного знака «Скорботній матері» на Православній набережній.

Що відомо:

Цей день вшанування призначений указом президента у 2004 році. Він приурочений до завершення виведення радянських військ з Афганістану — 15 лютого 1989 року.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram