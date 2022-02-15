Понад вісімдесят закарпатців — учасників бойових дій в Афганістані — потребують наразі покращення житлових умов. Це Суспільному розповів голова обласної спілки ветеранів Афганістану Віктор Югас. У чергах на квартири стоять і ті, хто воював на територіях інших держав, а також на сході України.

В гуртожитку на вулиці Верещагіна на третьому поверсі живе учасник бойових дій Микола разом із сім’єю. Чоловік розповідає: на 18 квадратних метрах у них і кухня, і санвузол, і кімната.

"Учасник бойових дій на інших держав і також мав честь захищати Україну, по мобілізації. Стою у черзі з 1998 року на отримання квартири. Інвалід війни 2 групи. У мене нога болить, я постійно на таблетках, тепер у госпіталі лежав, тільки трохи пороблю — мене нога починає боліти, якщо довго щось роблю, у мене нога розпухає, я не змозі заробити, ще й двоє дітей-студентів. На одній пенсії, з якої половина йде на ліки", — розповів Микола Негір.

Суспільне Закарпаття

Стоїть у черзі на квартиру і сім’я Дідик, яка проживає в гуртожитку на вул. Закарпатській. Світлана розповіла: її чоловік брав участь у війні в Афганістані та два роки на Сході України. Отримав поранення, які призвели до другої групи інвалідності. Жінка розповіла: її зарплатня, а також чоловіка орендувати житло не дозволяють.

"Я працюю лаборантом-бактеріологом у Держпродспоживслужбі, зарплата у мене дуже мала — 5800 грн на руки. Орендувати, самі розумієте, немає можливості. Чоловік — так як інвалід — працювати постійно не може. У нього пенсія теж невелика, тож і прожити потрібно", — розповіла Світлана.

Суспільне Закарпаття

Загалом на Закарпатті в черзі на отримання квартири — близько сорока учасників війни в Афганістані, ще стільки ж потребують покращення умов проживання, — розповів голова обласної організації спілки ветеранів Афганістану Віктор Югас. За останні три роки в Ужгороді квартиру отримала одна людина, — прокоментував Суспільному міський голова Богдан Андріїв.

"Ну, на жаль, житлом колись забезпечували. Це ще були гарантії Радянського Союзу. Зараз ми не маємо такої можливості, тому що міська влада не будує власного житла для того, щоб забезпечити усіх житлом. Щодо пільговиків, є черги, ми два роки тому, якщо не помиляюся, надали одному військовому-афганцю квартиру, десь у 2019 році, якщо не помиляюся, тому працюємо над тим, але не маємо змоги, тому що не можемо забезпечити усіх охочих, які є на сьогодні", — сказав Богдан Андріїв

Суспільне Закарпаття

Суспільне також надіслало офіційний запит до міської ради, які програми діють у місті для учасників бойових дій щодо забезпечення їх житлом та скільки коштів на це передбачено. Відповідь очікуємо.

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