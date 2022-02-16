16 лютого о 15:52 в Івано-Франківськ прибув потяг єднання за маршрутом Маріуполь — Рахів. Поїзд везе прапор України. На кожній станції стяг підписують керівники громад, через які потяг проїжджає. Про те, як зустрічали поїзд у Франківську — читайте у репортажі.
На станції начальник потяга Євген Прокопенко виносить прапор України з вагона. На стязі — підписи голів об’єднаних громад, через які вже проїхав поїзд.
"Дуже важливо, що саме поїзд із найдовшим в Україні маршрутом у такий день їде і з’єднує всю країну. Ми виходитимемо на всіх станціях, і громади залишатимуть на прапорі свої підписи. Ми довеземо стяг до Маріуполя", — сказав Євген Прокопенко.
Що відомо: Проїде через 12 областей України. З Рахова вирушив поїзд єднання
В Івано-Франківську на державному прапорі розписалися голови обласної державної адміністрації та райдержадміністрації, а також секретар міської ради.
Ганна Федотова та Дмитро Сергієв повертаються з родиною з відпочинку у Ворохті. Вони кажуть, не знали, що у їхнього потяга — така місія.
"Лише коли сідали у Ворохті, то помітили, як винесли стіл, ікону. Не розуміли, навіщо. Потім у Яремчі знову побачили, і там нам уже розповіли. А зараз — це просто емоції", — ділиться Дмитро Сергієв.
Що відомо: Маршрут поїзда пролягає через 12 областей України — від Закарпаття до Маріуполя на Донеччині. Це — потяг із найдовшим в Україні маршрутом завдовжки 1 км 806 м. Вперше через Івано-Франківськ він проїхав 14 грудня.
Керівник Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Володимир Загалюк каже, сьогодні залізниця вперше стане символом єдності.
"Я думаю, прапор керівництво Укрзалізниці залишить на пам'ять. Або, можливо, передасть воїнам на фронт. На ньому є побажання, гасла для наших військових, для натхнення", — сказав Володимир Загалюк.
Наступна зупинка потяга єдності — станція у Львов
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