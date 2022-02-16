У Львові презентували виставку речей Патріарха Йосипа Сліпого

У Львівському музеї Митрополита Андрея Шептицького відкрили виставку до 130-річчя з дня народження Патріарха Йосипа Сліпого. Там можна побачити експонати, які належали кардиналу. Зокрема, папські грамоти, кардинальський хрест та ікони. Про це Суспільному розповів директор музею отець Севастіан Дмитрух.

На виставці представили понад 20 експонатів, пов’язаних з життям Йосипа Сліпого.

"Виставка не є великою, але вона є дуже багатою, тому що тут є унікальні, документальні, і сакральні твори, які пов’язані із життям Патріарха Йосипа Сліпого", — каже директор музею.

Суспільне Львів Папські грамоти

На виставці є три папські грамоти, які вдалася відреставрувати. Також серед експозиції є чаша, яку отець Севастіян привіз з Німеччини.

"В Німеччині є місто Крефельд. Там зупинилися монахи-студити, які втікали від радянської влади. Вже 1963 року, коли Йосиф Сліпий повернувся і був звільнений від тих радянських гулагів і повернувся до Риму, він відвідував монахів студитів в Крефельді. І ми виставили цю чашу тому, що в тому монастирі з чаші кілька днів служив Йосиф Сліпий", — каже отець Севастіан Дмитрух.

Суспільне Львів Чаша, яку привезли з Німеччини

Унікальним експонатом, за словами музейника, є хрест кардиналів.

"Цей хрест передавався українським кардиналам. Його один одному передавали ті, хто отримав той титул як Михайло Левицький, Сильвестр Сембратович, потім Йосиф Сліпий", — додає отець Севастіан Дмитрух.

Суспільне Львів Хрест кардиналів

Також на виставці можна побачити панагію — це невелика ікона із зображенням Богоматері, яку носили єпископи на грудях. А ще ікону, привезену з рідного села Йосипа Сліпого. Триватиме виставка до 7 квітня.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону