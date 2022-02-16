Регіональний ландшафтний парк “Ялівщина” у Чернігові треба розчистити від майже трьох тисяч дерев – тих, які вже повалені вітром, та ті, які є аварійними. Про це повідомила Суспільному директорка парку Юлія Батура.

За її словами, в січні 2022 року через сильні буревії на території регіонального ландшафтного парку “Ялівщина” повалилися більше тисячі аварійних дерев, розповіла Суспільному директорка парку Юлія Батура.

"Ці дерева можуть загрожувати тим, що вони є похиленими, вони можуть впасти будь-кому на голову у будь-який час, особливо під час негоди. До того ж, деякі дерева перекривають стежки, якими користуються люди".

ФОТО: Суспільне Чернігів Директорка РЛП "Ялівщина" Юлія Батура

Обстеження парку у січні-лютому цього року зробила профільна комісія, розповіла Віталіна Синіговець – начальниця обласного управління заповідної справи та екологічного моніторингу. За результатами обстеження, близько двох тисяч дерев перебувають в аварійному стані і близько тисячі вже повалені негодою.

За словами завідувача кафедри екології та охорони природи Національного університету “Чернігівський колегіум” Юрія Карпенка, аварійні дерева, які загрожують життю відпочивальників, треба видалити насамперед. Але не всі повалені та сухі дерева слід прибирати.

ФОТО: Суспільне Чернігів Повалені дерева в Ялівщині

"Не має сенсу всі вивозити. Насамперед, це ті дерева, які вже кілька років лежали, вони вже майже трухлі, розклались. По-друге, це та органічна маса, яка може утворитись і дати подальше живлення для організмів, які живуть, і таке інше. Крім того, під корою дерев знаходяться личинки різних комах, в деяких дуплистих деревах або напівповалених деревах можуть гніздуватись пташки. Також деякі види гризунів можуть знаходити прихисток в мертвих або напівзруйнованих деревах".

ФОТО: Суспільне Чернігів Завідувач кафедри екології та охорони природи НУЧК Юрій Карпенко

Також, за словами Карпенка, виконувати роботи з прибирання дерев мають виключно професійні служби – це доволі копітка робота. Як сказала Юлія Батура, зараз чекають ордер від міського управління ЖКГ на вирубку дерев, потім будуть шукати, хто видалятиме.

За її словами, за розцінками “Зеленбуду” за одне дерево треба сплатити 1700 гривень. Загалом це обійдеться в понад три мільйони гривень, коштів на це “Ялівщина” не має.

ФОТО: Суспільне Чернігів Повалені дерева в Ялівщині

"Коштів у нас, на жаль, не дуже багато. Зовсім мало, можна сказати. Якщо замовляти послуги у КП “Зеленбуд”, вистачить буквально на десять дерев. Тому ми шукаємо інші шляхи, як можна здійснити видалення цих дерев. Ми хотіли б знайти компанію, яка зможе або за найменші кошти зробити цю роботу, або взагалі укласти договір так, щоб вартість деревини йшла оплатою послуги".

За словами Юлії Батури, здорові дерева ніхто чіпати не буде. Про початок вирубки повідомлять людей, і громадськість зможе проконтролювати процес.

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