Ялівщину треба розчистити від майже трьох тисяч аварійних дерев

Регіональний ландшафтний парк "Ялівщина" треба розчистити від майже трьох тисяч аварійних дерев: близько двох тисяч сухостійних дерев та майже тисячі повалених.

Такі висновки за підсумками обстеження парку у січні-лютому цього року зробила профільна комісія, повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА.

До складу комісії, крім представників "РЛП “Ялівщина”", входили представники Державної екологічної інспекції в області, Департаменту екології та природних ресурсів ОДА, Управління ЖКГ та КП "Зеленбуд".

Причина загибелі сосен – нашестя короїдів та природні стихії. Складені відповідні акти.

Наразі Управління ЖКГ займається підготовкою дозвільних документів на видалення дерев для комунального закладу "РЛП “Ялівщина”". Одразу після цього розпочнуться роботи з їх ліквідації.

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