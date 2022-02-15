Ялівщину треба розчистити від майже трьох тисяч аварійних дерев

Регіональний ландшафтний парк "Ялівщина" треба розчистити від майже трьох тисяч аварійних дерев: близько двох тисяч сухостійних дерев та майже тисячі повалених.
Такі висновки за підсумками обстеження парку у січні-лютому цього року зробила профільна комісія, повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА.
До складу комісії, крім представників "РЛП “Ялівщина”", входили представники Державної екологічної інспекції в області, Департаменту екології та природних ресурсів ОДА, Управління ЖКГ та КП "Зеленбуд".
Причина загибелі сосен – нашестя короїдів та природні стихії. Складені відповідні акти.
Наразі Управління ЖКГ займається підготовкою дозвільних документів на видалення дерев для комунального закладу "РЛП “Ялівщина”". Одразу після цього розпочнуться роботи з їх ліквідації.
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