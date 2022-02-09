Знайшли птахів на замерзлому озері: жителі Городні врятували пару лебедів

Їдять, тільки коли поруч нікого нема, і товаришують із курми. У дворі 82-річної жительки Городні Тамари Чигринець півтора місяця живуть два молодих лебеді. Їх наприкінці грудня з озера забрав син жінки Василь. Чому вони не полетіли, коли почалися морози, та що з ними робити далі, читайте в матеріалі.
Василь Чигринець забрав птахів з озера біля села Студенець, куди приїхав вранці на риболовлю. Побачив, як на озері, на льоду, сидить пара птахів.
Озеро тоді вже скувала крига, птахи сиділи на ній. Навколо них чоловіки побачили сліди лисиці. Вирішили: лебедів треба рятувати.
"Бо якщо б ми їх залишили, вони загинули б тут. Лебідь же харчується з води. Озеро замерзло. І лебідь же злітає з води і сідає тільки на воду, він із землі ніколи не злетить".
Чоловік розповідає, раніше птахів на озері було більше, вони жили там не один рік.
Вже вдома Василь побачив, що у лебедів проблеми з крилами. Їх хотіли віддати до Менського зоопарку, але там, за словами чоловіка, сказали, що беруть тільки хворих і поранених птахів. Тому вирішили – виходять самі.
Птахів посадили у сарай. Спочатку вони боялися, кидалися, шипіли і нічого не їли.
Чим можна годувати лебедів – шукали в Інтернеті. Згодом вони трохи звиклися, почали їсти і виходити на вулицю. Проте людей боятися не перестали – поки хтось поруч, до корита не підходять.
Прогодувати птахів допомагають люди: хтось приносить капусту, хтось – кукурудзу.
Орнітолог Олександр Федун сказав, птахи могли не полетіти через захворювання крил.
"Дорослі птахи із нормальним пташеням в нормальному стані були фізичному, вони полетіли. Ну а ці залишилися, у них можливості іншої покинути цю територію не було. Поки акваторія була вільна від льоду, вони нормально жили, я думаю, що у них навіть нормальний фізіологічний стан, в цілому, був. Але оскільки крига зміцніла, почалися морози, то, звичайно, забрати їх було доречно".
Чи зможуть ці лебеді взагалі літати – невідомо. Варіантів, що з ними робити далі, два: випускати навесні на волю або таки віддати в зоопарк.
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