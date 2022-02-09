Знайшли птахів на замерзлому озері: жителі Городні врятували пару лебедів

Їдять, тільки коли поруч нікого нема, і товаришують із курми. У дворі 82-річної жительки Городні Тамари Чигринець півтора місяця живуть два молодих лебеді. Їх наприкінці грудня з озера забрав син жінки Василь. Чому вони не полетіли, коли почалися морози, та що з ними робити далі, читайте в матеріалі.

Василь Чигринець забрав птахів з озера біля села Студенець, куди приїхав вранці на риболовлю. Побачив, як на озері, на льоду, сидить пара птахів.

ФОТО: Суспільне Чернігів Місце, де знайшли лебедів, - озеро біля села Студенець

Озеро тоді вже скувала крига, птахи сиділи на ній. Навколо них чоловіки побачили сліди лисиці. Вирішили: лебедів треба рятувати.

"Бо якщо б ми їх залишили, вони загинули б тут. Лебідь же харчується з води. Озеро замерзло. І лебідь же злітає з води і сідає тільки на воду, він із землі ніколи не злетить".

Чоловік розповідає, раніше птахів на озері було більше, вони жили там не один рік.

Вже вдома Василь побачив, що у лебедів проблеми з крилами. Їх хотіли віддати до Менського зоопарку, але там, за словами чоловіка, сказали, що беруть тільки хворих і поранених птахів. Тому вирішили – виходять самі.

ФОТО: Суспільне Чернігів Василь Чигринець показує пошкоджене крило лебедя

Птахів посадили у сарай. Спочатку вони боялися, кидалися, шипіли і нічого не їли.

Чим можна годувати лебедів – шукали в Інтернеті. Згодом вони трохи звиклися, почали їсти і виходити на вулицю. Проте людей боятися не перестали – поки хтось поруч, до корита не підходять.

Прогодувати птахів допомагають люди: хтось приносить капусту, хтось – кукурудзу.

ФОТО: Суспільне Чернігів Врятовані лебеді у сараї

Орнітолог Олександр Федун сказав, птахи могли не полетіти через захворювання крил.

"Дорослі птахи із нормальним пташеням в нормальному стані були фізичному, вони полетіли. Ну а ці залишилися, у них можливості іншої покинути цю територію не було. Поки акваторія була вільна від льоду, вони нормально жили, я думаю, що у них навіть нормальний фізіологічний стан, в цілому, був. Але оскільки крига зміцніла, почалися морози, то, звичайно, забрати їх було доречно".

Чи зможуть ці лебеді взагалі літати – невідомо. Варіантів, що з ними робити далі, два: випускати навесні на волю або таки віддати в зоопарк.

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