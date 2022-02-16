16 лютого на Театральному майдані міста лучани читали вірші та прозу українських авторів. Таким чином до відзначення Дня єднання вирішив долучитися організатор акції "UAразом" Максим Благовірний.

Чоловік розповів Суспільному, що ідея організувати акцію "UAразом" виникла спонтанно. Відповідний пост із закликом чоловік розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Вірші та прозу на майдані міг прочитати кожен охочий. Їх можна було декламувати напам’ять, або читати з книги чи телефона.

Суспільне Волинь

До акції "UAразом" долучилась донька організатора — Уляна. Дівчина студентка філологічного факультету. Разом з татом вона прочитала поезію Тараса Шевченка українською, англійською, німецькою і французькою мовами.

Суспільне Волинь

Лучанка Надія Бобечко долучилась до акції з нагоди Дня єднання під час свої обідньої перерви. Жінка роздавала жовто-блакитні стрічки на Театральному майдані Луцька. "Побачила повідомлення про акцію в інтернеті та приєдналась, щоб консолідувалась вся нація перед лицем загроз", — каже лучанка.

Акція на Театральному майдані тривала впродовж двох годин, до неї долучилися більше пів сотні людей, – розповів організатор заходу Максим Благовірний.

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