16 лютого на Театральному майдані міста лучани читали вірші та прозу українських авторів. Таким чином до відзначення Дня єднання вирішив долучитися організатор акції "UAразом" Максим Благовірний.
Чоловік розповів Суспільному, що ідея організувати акцію "UAразом" виникла спонтанно. Відповідний пост із закликом чоловік розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Вірші та прозу на майдані міг прочитати кожен охочий. Їх можна було декламувати напам’ять, або читати з книги чи телефона.
До акції "UAразом" долучилась донька організатора — Уляна. Дівчина студентка філологічного факультету. Разом з татом вона прочитала поезію Тараса Шевченка українською, англійською, німецькою і французькою мовами.
Лучанка Надія Бобечко долучилась до акції з нагоди Дня єднання під час свої обідньої перерви. Жінка роздавала жовто-блакитні стрічки на Театральному майдані Луцька. "Побачила повідомлення про акцію в інтернеті та приєдналась, щоб консолідувалась вся нація перед лицем загроз", — каже лучанка.
Акція на Театральному майдані тривала впродовж двох годин, до неї долучилися більше пів сотні людей, – розповів організатор заходу Максим Благовірний.
Що відомо
- Президент України Володимир Зеленський в своєму Указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання. У ньому йдеться, що День єднання оголошено для посилення консолідації українців, зміцнення їхньої стійкості на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.
- У цей день відбудеться підняття Державного Прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, о 10:00 буде виконання Державного Гімну України.
- 16 лютого на Київському майдані у Луцьку розгорнули 200-метровий прапор України. До акції долучилися 300 учасників.
- У День єднання у Луцьку був частково перекритий рух транспорту по вулиці Богдана Хмельницького. У цей час біля приміщення Луцької міської ради відбувалася церемонія виконання Державного Гімну України.