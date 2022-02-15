До Дня єднання у Луцьку розгорнули 200-метровий прапор України

16 лютого на Київському майдані у Луцьку розгорнули 200-метровий прапор України. Подію організували до Дня єднання. Про це Суспільному розповіла керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації Карина Мариневич.
Заходи до Дня єднання розпочалися біля приміщення ОДА о 9:30 ранку.
На флагшток підняли найбільший в області прапор України. О 10:00 прозвучав державний гімн.
Рух транспорту на Київському майдані у Луцьку не був обмежений. Розгортали 200-метровий прапор курсанти військово ліцею, прикордонники, військовослужбовці та волиняни, які прийшли на Київський майдан.
За правопорядком під час проведення акції стежили правоохоронці. Зі слів виконувача обов'язків заступника начальника Луцького міськвідділу поліції Юрія Сидорука, на акцію єднання під стінами волинської облдержадміністрації прийшли орієнтовно 300 людей.
Що відомо
- Президент України Володимир Зеленський в своєму Указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання. У ньому йдеться, що День єднання оголошено для посилення консолідації українців, зміцнення їхньої стійкості на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.
- У цей день відбудеться підняття Державного Прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, о 10:00 буде виконання Державного Гімну України.