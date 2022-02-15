До Дня єднання у Луцьку розгорнули 200-метровий прапор України

16 лютого на Київському майдані у Луцьку розгорнули 200-метровий прапор України. Подію організували до Дня єднання. Про це Суспільному розповіла керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації Карина Мариневич.

Заходи до Дня єднання розпочалися біля приміщення ОДА о 9:30 ранку.

Суспільне Волинь

На флагшток підняли найбільший в області прапор України. О 10:00 прозвучав державний гімн.

Суспільне Волинь

Рух транспорту на Київському майдані у Луцьку не був обмежений. Розгортали 200-метровий прапор курсанти військово ліцею, прикордонники, військовослужбовці та волиняни, які прийшли на Київський майдан.

Суспільне Волинь

За правопорядком під час проведення акції стежили правоохоронці. Зі слів виконувача обов'язків заступника начальника Луцького міськвідділу поліції Юрія Сидорука, на акцію єднання під стінами волинської облдержадміністрації прийшли орієнтовно 300 людей.

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