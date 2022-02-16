У Луцьку частково призупинять рух транспорту: відзначатимуть День єднання

16 лютого у Луцькій міській територіальній громаді відзначатимуть День єднання. По вулиці Богдана Хмельницького частково перекриють рух, — повідомляють у Луцькій міській раді.
Рух транспорту буде частково обмежений о 10-ій годині ранку.
У цей час перед приміщенням Луцької міської ради відбудеться церемонія виконання Державного Гімну України.
Правоохоронці забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час проведення заходів до Дня єднання та стежитимуть за призупиненням руху транспорту по вулиці Богдана Хмельницького.
На адміністративних приміщеннях, будівлях галузевих підприємств, закладів, організацій будуть підняті державні прапори.
Що відомо
- Президент України Володимир Зеленський в своєму Указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання. У ньому йдеться, що День єднання оголошено для посилення консолідації українців, зміцнення їхньої стійкості на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.
- У цей день відбудеться підняття Державного Прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, о 10:00 буде виконання Державного Гімну України.