Рівнерада програла апеляцію щодо кіосків на Київській

Апеляційну скаргу управління містобудування та архітектури Рівного щодо кіосків на вулиці Київській Восьмий апеляційний адмінсуд не задовольнив. Це означає, рішення суду попередньої інстанції про скасування наказу управління про анулювання паспортів прив'язки кіосків залишається чинним, а тому будівництво цих споруд суд вважає законним. Постанову оприлюднили 16 лютого.

Рішення Рівненського окружного адміністративного суду апеляційний адмінсуд Львова залишив без змін. Нижче подаємо частину тексту цього рішення.

"До Рівненського окружного адміністративного суду надійшов позов Фізичної особи-підприємця (позивачем є замовник будівництва Олександр Сачевчич – ред.) до Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради, в якому позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради від 08.10.2021 № 71-О "Про анулювання паспортів прив`язки групи стаціонарних тимчасових споруд, зареєстрованих 14.01.2021 за номерами 01-ТС/1 та 01-ТС/2". Рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 02 грудня 2021 року позов задоволено повністю. Визнано протиправним та скасовано наказ Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради", – вказано у тексті.

Як зазначено в єдиному реєстрі судових рішень, постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття, тобто з 10 лютого.

Суспільне намагалося дізнатися, чи подаватиме міська влада касаційну скаргу на це рішення суду. Головний архітектор Рівного Дмитро Котляров, як і профільний заступник міського голови Олександр Миронюк погодилися надати інформацію з цього приводу пізніше. Суспільне оприлюднить їхню позицію.

Передісторія

7 вересня 2021 року навпроти супермаркету "Сільпо" на Київській, 69 у Рівному розпочали облаштовувати територію. Підприємець Олександр Сачевчич тоді казав, що має на це всі дозволи. Поліція почала розслідувати можливе самовільне захоплення міської землі. Ввечері 21 вересня на місці будівництва декілька депутатів Рівнеради зібрали акцію, на якій заявили про незаконність робіт.

30 вересня Рівнерада з другої спроби зобов'язала начальника управління містобудівництва та архітектури скасувати паспорти прив'язки цих тимчасових споруд. Тоді ж головний архітектор міста Дмитро Котляров, який і має виконати це рішення, зазначив, що дії міськради може скасувати суд.

8 жовтня мер Рівного Олександр Третяк заявив: якщо виконавець робіт сам не демонтує споруди навпроти"Сільпо", то це зробить місто. Він записав відео на фоні будівництва й продемонстрував наказ, підписаний головним архітектором про скасування паспортів прив'язки. Однак, роботи там не припинили.

11 жовтня комісія міськвиконкому обстежила споруди та склала акт, у якому зобов'язала замовника будівництва добровільно демонтувати їх до 18 жовтня, а 12 жовтня комісія міського управління Державного архітектурно-будівельного контролю розпочала перевірку законності будівництва.

13 жовтня стало відомо, що суд тимчасово призупинив наказ про скасування паспортів прив'язки на "тимчасові споруди" навпроти "Сільпо" у Рівному. Підприємець пояснив, що таким чином усунуто перепони у продовженні будівництва.

У грудні суд першої інстанції у справі щодо зведення кіосків біля супермаркету "Сільпо" на вулиці Київській управління містобудування та архітектури Рівнеради програло та подало на апеляцію.

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