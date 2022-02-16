Для будівництва харківського онкоцентру оголосять міжнародний тендер

Новий тендер на будівництво нового Харківського обласного центру онкології оголосять після експертизи та корегування проєкту.

Про це 16 лютого повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

"Зараз триває експертиза, далі відбудеться корегування проєкту. Після цього буде оголошений міжнародний тендер. Думаю, за декілька тижнів ми вийдемо на оголошення нового тендеру", — сказав Синєгубов.

Угоду зі старим підрядником розірвали, нагадав голова облдержадміністрації: "Ми розуміємо, що він вже будується два роки і як мінімум 50% вже мали б бути збудовані. Розуміємо, що там чотири корпуси. За проєктом, вже два з них мали б побудувати".

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