Для будівництва харківського онкоцентру оголосять міжнародний тендер

Новий тендер на будівництво нового Харківського обласного центру онкології оголосять після експертизи та корегування проєкту.
Про це 16 лютого повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
"Зараз триває експертиза, далі відбудеться корегування проєкту. Після цього буде оголошений міжнародний тендер. Думаю, за декілька тижнів ми вийдемо на оголошення нового тендеру", — сказав Синєгубов.
Угоду зі старим підрядником розірвали, нагадав голова облдержадміністрації: "Ми розуміємо, що він вже будується два роки і як мінімум 50% вже мали б бути збудовані. Розуміємо, що там чотири корпуси. За проєктом, вже два з них мали б побудувати".
Що відомо
- Розрахований на 510 ліжок, Обласний центр онкології у лісопарковій зоні в Помірках, за проєктом, має отримати новозбудований чотириповерховий лікувально-діагностичний корпус та відділення променевої терапії. Також в проєкті — реконструкція старого корпусу під поліклінічне відділення. Розробку проєкту почали у лютому 2018 року. Близько року роботи не велися.
- Під час візиту на Харківщину 2 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський пообіцяв сприяти у наданні коштів на харківський онкоцентр, будівництво якого зупинилося на етапі закладення фундаменту. Загальний бюджет проєкту після коригування, за словами тодішнього голови ОДА Олексія Кучера, збільшився з 1,7 млрд грн до 2,2 млрд грн.
- У листопаді 2020 року Кабмін виділив 100 мільйонів гривень для будівництва онкоцентру на Харківщині.
- У Харківській ОДА розраховували завершити будівництво онкоцентру у 2023 році за умов належного фінансування.
- У грудні 2021 року інфраструктурну субвенцію у розмірі 67 мільйонів гривень, розраховану на будівництво нового онкоцентру, повернули до державного бюджету. В облдержадміністрації заявили, що генпідрядник зірвав графік робіт. За даними Харківської ОДА, до фірми направляли листи з вимогою дотримуватися графіку, але на 8 грудня вони залишилися без відповіді. У самій компанії це пояснили недоліками наданого замовником проєкту.
- 9 лютого 2022 року облдержадміністрація розірвала договір з генпідрядником будівництва онкоцентру — приватним підприємством "Ромб+".