На висвітлення своєї діяльності Одеська облрада планує виділити майже 9 млн грн

Майже 9 мільйонів гривень планує виділити Одеська обласна рада на висвітлення своєї діяльності. Відповідні зміни внесли у програму на 2021-2023 роки. Про це повідомили у Центрі публічних розслідувань.

Згідно з даними Центру, рішення щодо змін ухвалили представники постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, зв’язків з громадськістю, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації.

Раніше новини та інформація щодо діяльності Одеської облради та адміністрації публікувалися у газетах, на сайтах та телебаченні деяких ЗМІ. Наразі в облраді планують розширення носіїв інформації.

Наразі журналісти Суспільного намагаються отримати коментарі від прессекретарки обласної ради Наталії Каптусарової.

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