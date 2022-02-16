Начальник Управління СБУ Харківщини Роман Дудін закликав очільників політичної партії "Національний корпус" придивитися до керівництва місцевого осередку. У "Нацкорпусі" готові судитися "через брехню".

Що сказав Дудін

Діяльність "Нацкорпусу" направлена на дестабілізацію ситуації у регіоні, висловився начальник УСБУ Харківщини Роман Дудін на позачерговій сесії облради 16 лютого.

"Вбачаємо певну категорію громадян, політиків місцевого, загальноукраїнського рівня, які намагаються зробити той чи інший хайп. Як приклад наведу ситуацію з "Національним корпусом": з великою повагою відношуся до самої організації, разом з тим, що відбувається в Харківському регіоні мені трошки не зрозуміло", — сказав Дудін.

За його словами, представники "Нацкорпусу" відмовилися вступати до лав тероборони і брати участь у спільних навчаннях.

"Ще у травні минулого року на спільній нараді в обласному військовому комісаріаті їм було запропоновано вступити до лав територіальної оборони, брати участь у спільних навчаннях. Від цього всього вони відмовилися. На сьогоднішній день ми бачимо, як вони активно бігають по місту і розповідають, що все не так і все не те", — сказав Дудін.

"Давайте кожен буде займатися своєю справою, керівництву київського осередку я би запропонував подивитися на місцевих лідерів. Лише за минулий рік три кримінальні провадження, одне з них за статтею "бандитизм". Якщо щось не працює, не меблі треба міняти. Можливо, треба придивитися на керівництво і змінити керівництво", — підсумував він.

Реакція "Нацкорпусу"

Очільник харківського осередку "Національного корпусу" Костянтин Немічев у коментарі Суспільному сказав, що начальник управління СБУ "наговорив стільки, що можна подавати до суду за брехню".

"Я думаю, що ми зараз будемо цим займатися. Також будемо зв'язуватися з центральним апаратом СБУ і будемо просити, щоб перевірили харківського очільника СБУ, тому що дивна ситуація виходить: акцію "Харків — це Україна" забороняють, бігають по судах, намагається перекрити дорогу нам".

На питання, чи дійсно представники "Нацкорпусу" відмовилися від участі у спільних навчаннях та вступити до тероборони, Немічев відповів: "Це теж неправда". За його словами, торік у березні представники організації пропонували військовим спільні навчання: "На той момент керівник СБУ сказав: та яка громадськість, у нас є ТрО, хто хоче вступайте до ТрО".

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